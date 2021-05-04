Tento produkt už nie je dostupný
Čepele z nehrdzavejúcej ocele
13 nastavení dĺžky
75 min bezšn. použitia/8 h nabíjania
Puzdro, nožnice a hreb. na zastr. brady
Náš nový strihač vlasov Philips s novým inovatívnym hrebeňovým nadstavcom predchádza zachytávaniu vlasov v nadstavci. Vlasy tak môžete tak ostrihať bez prerušenia od začiatku až do konca.
Strihač vlasov Philips 3000 je vybavený pokročilou technológiou DualCut, ktorá garantuje maximálnu presnosť. Obsahuje dvojité čepele, ktoré zostávajú rovnako ostré, ako v prvý deň používania.
Samoostriace oceľové čepele sú navrhnuté tak, aby vydržali neuveriteľne dlho. Aj po 5 rokoch tak zastrihávajú s rovnakou presnosťou ako v 1. deň použitia.
4.7
z 5
67
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
jelen
04/05/2021
Česká republika
Super , super
Je to super zastřihovač , používám bez problémů , stříhám vlasy na délku 11mm , zastřihuji kotlety, snadno se vyčistí , zatím mě nezklamal .
Výhody
jednoduchá obsluha , velká výdrž baterie, rychlé nabíjení baterie, snadné čištění , velký výběr délky vlasů ke stříhání ,
Nevýhody
zatím žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů
1Franta1
25/12/2019
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek má skvělé hodnoty
Má ergonomický tvar výrobku, doporučuji všem známým, prostě je O.K.
Výhody
Prostě O.K.
Nevýhody
Nejsou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů
RUMCAJSS
29/01/2021
Polska
Overený kupujúci
MASZYNKA
MIOD MALINA POMARANCZE SWIETNY ZAKUP SRZYZE SWIETNIE BEZ KABLA PLATANINY SUPER
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3535/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Rýchlejšie strihanie bez zanesenia – testované na vlasoch s dĺžkou do 19 mm, v porovnaní s predchádzajúcim modelom hrebeňového nadstavca na zastrihávanie
Strihá dvakrát rýchlejšie oproti svojmu predchodcovi Philips