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  • Hladké oholenie
  • Hladké oholenie
  • Hladké oholenie
  • Hladké oholenie

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000Elektrický holiaci strojček

HQ6695/16

4
| (5) Recenzie
Hladké oholenie
Model HQ6695 bol vytvorený tak, aby vám poskytol hladké a pohodlné oholenie za prijateľnú cenu. Systém Reflex Action je kombinovaný s technológiou Super Lift & Cut, vďaka čomu zaručuje hladké a pohodlné oholenie.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Hladké oholenie

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku pre flexibilné a hladšie oholenie.

Samostatne plávajúce holiace hlavy

Samostatne plávajúce holiace hlavy

Ostré čepele vášho strojčeka Philips priľnú čo najbližšie k pokožke, čím dosiahne výnimočnú hladkosť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.0

z 5

5

Recenzie

4
1

12/09/2019

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vynikající holicí strojek

Strojek jsem obdržel jako dárek. Od začátku jeho užívání musím přiznat maximální spokojenost s jednoduchostí použití, perfektní ergonomií a váhou přístroje. A především výsledky! Oholení je skutečně dohladka! Trojitá výkyvná hlava holí perfektně, přizpůsobí se skvěle všem tvarům. Používám nejen na vousy, ale i na vlasy. Kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu je optimální, nikdy nebudete "na holičkách" ;-) Jediné mínus jsou dražší náhradní díly.

Výhody

jednoduchost použití, perfektní ergonomie a váha přístroje, kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek

27/11/2020

Polska

Polska

15 lat pracy

TEN MODEL WYTRZYMAŁ 15 lat mam nadzieję, że z następnym będzie podobnie

Výhody

cicha, skuteczna, wytrzymała

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

25/06/2020

România

România

Il am de o viata si inca functioneaza, uimitor

Nu stiu exact de cand il am dar sunt aigur ca are peste 15 ani . Si inca functiineaza si il folosesc cam la 2 zile . Asa produse tot sa mai fabricati

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 