Tento produkt už nie je dostupný
HQ6695/16
Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.
Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku pre flexibilné a hladšie oholenie.
Ostré čepele vášho strojčeka Philips priľnú čo najbližšie k pokožke, čím dosiahne výnimočnú hladkosť.
4.0
z 5
5
Recenzie
Canvas
12/09/2019
Česká republika
Overený kupujúci
Vynikající holicí strojek
Strojek jsem obdržel jako dárek. Od začátku jeho užívání musím přiznat maximální spokojenost s jednoduchostí použití, perfektní ergonomií a váhou přístroje. A především výsledky! Oholení je skutečně dohladka! Trojitá výkyvná hlava holí perfektně, přizpůsobí se skvěle všem tvarům. Používám nejen na vousy, ale i na vlasy. Kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu je optimální, nikdy nebudete "na holičkách" ;-) Jediné mínus jsou dražší náhradní díly.
Výhody
jednoduchost použití, perfektní ergonomie a váha přístroje, kombinace dobíjecího akumulátoru a síťového provozu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrický holicí strojek
j@Jacek
27/11/2020
Polska
15 lat pracy
TEN MODEL WYTRZYMAŁ 15 lat mam nadzieję, że z następnym będzie podobnie
Výhody
cicha, skuteczna, wytrzymała
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver
alupiteguS
25/06/2020
România
Il am de o viata si inca functioneaza, uimitor
Nu stiu exact de cand il am dar sunt aigur ca are peste 15 ani . Si inca functiineaza si il folosesc cam la 2 zile . Asa produse tot sa mai fabricati
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6695/16 Aparat de ras electric
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025