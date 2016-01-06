Tento produkt už nie je dostupný
Hlavy CloseCut Flex & Float
Len prevádzka so sieťovým napájaním
Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.
Pre maximálny výkon vymieňajte holiace hlavy vášho strojčeka Philips každé dva roky za model HQ55.
Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.
4.3
z 5
19
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Fred47
06/01/2016
Česká republika
Overený kupujúci
Jsem naprosto spokojen
Váhal jsem s koupí ale jsem spokojen uvidíme jak se bude chovat po delším používání
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6900/16 Holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6900/16 Holicí strojek pro suché holení
Cuzi
07/04/2014
Polska
Doskonała Golarka warta swojej ceny
Za te cenę jest to świetny produkt!!! Żeby tak jeszcze akumulatorowa:)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Borys666
18/12/2013
Polska
Bardzo dobra golarka za rozsądne pieniądze
Świetnie goli i nie podrażnia skóry. Świetna jakość za rozsądne pieniądze
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025