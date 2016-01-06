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  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000Elektrický strojček na suché holenie

HQ6900/16

4.3
| (19) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Hladké, a to aj na krku
Hladké a pohodlné oholenie za prijateľnú cenu. Systém Reflex Action holiaceho strojčeka Philips je kombinovaný s technológiou Super Lift & Cut, vďaka čomu zaručuje hladké a pohodlné oholenie.
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Čepele CloseCut

Hladké, a to aj na krku

  • Hlavy CloseCut Flex & Float

  • Len prevádzka so sieťovým napájaním

Technológia Super Lift & Cut

Technológia Super Lift & Cut

Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.

Náhradné hlavy

Pre maximálny výkon vymieňajte holiace hlavy vášho strojčeka Philips každé dva roky za model HQ55.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.3

z 5

19

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

3
2

06/01/2016

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Jsem naprosto spokojen

Váhal jsem s koupí ale jsem spokojen uvidíme jak se bude chovat po delším používání

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6900/16 Holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6900/16 Holicí strojek pro suché holení

07/04/2014

Polska

Polska

Doskonała Golarka warta swojej ceny

Za te cenę jest to świetny produkt!!! Żeby tak jeszcze akumulatorowa:)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra golarka za rozsądne pieniądze

Świetnie goli i nie podrażnia skóry. Świetna jakość za rozsądne pieniądze

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6900/16 Dry electric shaver

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 