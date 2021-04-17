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  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000Elektrický strojček na suché holenie

HQ6920/16

4.8
| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Hladké, a to aj na krku
Elektrický holiaci strojček Philips na hladké a pohodlné oholenie za prijateľnú cenu. Systém Reflex Action je kombinovaný s technológiou Super Lift & Cut, vďaka čomu zaručuje hladké a pohodlné oholenie.
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Čepele CloseCut

Hladké, a to aj na krku

Technológia Super Lift & Cut

Technológia Super Lift & Cut

Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.

Náhradné hlavy

Pre maximálny výkon vymieňajte holiace hlavy vášho strojčeka Philips každé dva roky za model HQ55.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.8

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

skvělý holící strojek za dobrou cenu

Používám jej již několik let a jsem maximálně spokojený. Víc od něj nepotřebuji. V době nákupu byl obdobný výrobek se zastřihovačem mnohem dražší a zastřihovač mám. Baterie má stále dostatečnou výdrž a pokles kapacity jsem nezaznamenal.

Výhody

výdrž, poměr cena - výkon, dobré oholení

Nevýhody

asi nic, opět bych kupoval něco podobného

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

01/11/2017

Česká republika

Česká republika

po celou dobu užívání holícího strojku bez chyb

strojek je na akumulátory a nikdy nezklamal, sám si nepamatuji, kdy jsem jej koupil. Spokojený zákazník

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení

09/07/2016

Polska

Polska

Bardzo dobra golarka

Użytkuję ją już 4 lata i jestem bardzo zadowolony,polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 