Tento produkt už nie je dostupný
Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.
Pre maximálny výkon vymieňajte holiace hlavy vášho strojčeka Philips každé dva roky za model HQ55.
Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.
4.8
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Manet.z
17/04/2021
Česká republika
Overený kupujúci
skvělý holící strojek za dobrou cenu
Používám jej již několik let a jsem maximálně spokojený. Víc od něj nepotřebuji. V době nákupu byl obdobný výrobek se zastřihovačem mnohem dražší a zastřihovač mám. Baterie má stále dostatečnou výdrž a pokles kapacity jsem nezaznamenal.
Výhody
výdrž, poměr cena - výkon, dobré oholení
Nevýhody
asi nic, opět bych kupoval něco podobného
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení
FANDutch49
01/11/2017
Česká republika
po celou dobu užívání holícího strojku bez chyb
strojek je na akumulátory a nikdy nezklamal, sám si nepamatuji, kdy jsem jej koupil. Spokojený zákazník
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6920/16 Holicí strojek pro suché holení
Marek2016
09/07/2016
Polska
Bardzo dobra golarka
Użytkuję ją już 4 lata i jestem bardzo zadowolony,polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025