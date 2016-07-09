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  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000Elektrický strojček na suché holenie

HQ6970/16

4.5
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Hladké, a to aj na krku
Hladké a pohodlné oholenie za prijateľnú cenu. Systém Reflex Action je kombinovaný s technológiou Super Lift & Cut, vďaka čomu zaručuje hladké a pohodlné oholenie.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Čepele CloseCut

Hladké, a to aj na krku

  • Nabíjateľná

Technológia Super Lift & Cut

Technológia Super Lift & Cut

Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.

Náhradné hlavy

Pre maximálny výkon vymieňajte holiace hlavy vášho strojčeka Philips každé dva roky za model HQ55.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.5

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

09/07/2016

Polska

Polska

Polecam wszystkim

Posiadam od dawna golarke marki Philips model od samego poczatku sluzy ona mi bardzo dobrze mimo nie jest to najnowszy model potrafi precyzyjnie(pomimo kilkuletniego juz uzywania) ogolic moja brode(ktora nomen omen jest bardzo twarda). bardzo szybkie ladowanie i dlugi czas pracy nie skutuja tym iz musze czekac kilka godzin na nalodowanie jej. doddatkowo posiada wysówany trymer ktory pozwala przyciac baki oraz wasy, czy tez brode... poczatkowo uzywalem go do (do czego on w sumie nie sluzy) przycinania zarostu na dlugosc okolo 1mm zby posiadac taki jednodniowy zaroscik:)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

05/10/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

Jest bardzo uniwersalna

Bardzo dobra maszynka, dużym zaskoczeniem na plus jest czas używania jej bez ładowania.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

09/11/2013

Polska

Polska

Poręczny i łatwy w użytkowaniu

Urządzenie bardzo łatwe w obsłudze i efekt zadowalający. Niemniej jednak jeżeli osoba ma tzw. wrastający zarost w okolicach szyi, pod brodą, golenie trwa dłużej, co może spowodować podrażnienia w początkowym okresie użytkowania. Kwestia przyzwyczajenia. Idealna dla młodych mężczyzn z miękkim zarostem.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 