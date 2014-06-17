VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku
  • Hladké, a to aj na krku

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000Elektrický strojček na suché holenie

HQ6990/16

5
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Hladké, a to aj na krku
Hladké a pohodlné oholenie za prijateľnú cenu. Kombinácia systému Flex & Float s čepeľami Lift & Cut zaručuje hladké a pohodlné oholenie.
Zobraziť všetky výhody
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Čepele Lift&Cut

Hladké, a to aj na krku

  • Hlavy CloseCut Flex & Float

  • 35+ min bezšn. použitia/1 hod.nabíjania

  • Výklopný zastrihávač

Čepele Lift & Cut nadvihujú pri holení chĺpky, čím zaručia hladké oholenie

Dvojčepeľový holiaci systém Lift & Cut nadvihne chĺpky a umožní ich pohodlné oholenie.

Flex & Float sa prispôsobia tvári a krku

Flex & Float sa prispôsobia tvári a krku

Automaticky sa prispôsobí každej krivke Vašej tváre aj krku a umožní hladšie oholenie

35+ minút holenia, 1 hodina nabíjania

35+ minút holenia, 1 hodina nabíjania

Po 1 hodine nabíjania poskytuje viac ako 35 minút holenia, čo je približne 14 oholení. Zapojte ho na 3 minúty a budete mať dostatok energie na jedno oholenie.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-612375

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

17/06/2014

Polska

Polska

Maszynka godna zaufania

Maszynka godna zaufania ,poręczna ,długa praca na akumulatorze

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

10/11/2013

Polska

Polska

produkt doskonały

to już jest 2 golarka Philipsa i poprzednia służyła mi kilkanaście lat aż rozbiłem przypadkiem obudowę

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

10/11/2021

Україна

Україна

"НАДОЇЛО" користуватись вічно !!!

Користуюсь даною бритвою майже 10 років. До тепер працює відмінно. Голюсь кожний день. Бриє по сьогодні як вперше. Ні разу не міняв ножі в цій бритві. "НАДОЇЛО" - тому, що хочеться нової бритви Philips. Але в мене є принцип - поки працює відмінно - жодглї заміни на нове. Тому користуюсь авто 124-м із 1993 року. Феном Philips Compact 1100 більше 7 років тощо. Всім рідним та друзям рекомендую бренд Philips.

Výhody

За

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ6990/16 Електробритва для сухого гоління

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 