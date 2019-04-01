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Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000Elektrický holiaci strojček

HQ8200/17

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Rýchlo. Hladko. Efektívne.
Tri holiace krúžky hláv Speed-XL elektrického holiaceho strojčeka Philips poskytujú o 50 % väčšiu holiacu plochu na rýchle a hladké oholenie
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Rýchlo. Hladko. Efektívne.

Systém sledovania kontúr SmartTouch: pre rýchle a efektívne oholenie

Systém sledovania kontúr SmartTouch: pre rýchle a efektívne oholenie

Neustále udržiava 3 holiace hlavy v tesnom kontakte s vašou pokožkou a umožňuje tak rýchle a účinné oholenie.

FastRinse s vnútornou antibakteriálnou vrstvou

FastRinse s vnútornou antibakteriálnou vrstvou

Vnútorná antibakteriálna povrchová vrstva holiacej jednotky umožňuje opláchnutie a vyčistenie strojčeka za okamih.

Precízny strihací systém

Precízny strihací systém

Tento elektrický holiaci strojček má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj toho najkratšieho strniska.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Лучше филипс нет!!!

В девяностых приобрёл филипс, с тех пор покупаю только их бритвы. Считаю их самыми надёжным и безопасными. Великолепный дизайн и производительность. Всем советую!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8200 Series HQ8200 Електробритва

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8200 Series HQ8200 Електробритва

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 