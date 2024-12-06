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  • Rýchlo. Hladko. Efektívne.
  • Rýchlo. Hladko. Efektívne.
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Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000Elektrický holiaci strojček

HQ8270/17

4.5
| (8) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Rýchlo. Hladko. Efektívne.
Tri holiace krúžky hláv Speed-XL elektrického holiaceho strojčeka Philips poskytujú o 50 % väčšiu holiacu plochu na rýchle a hladké oholenie.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Rýchlo. Hladko. Efektívne.

  • S ukazovateľom stavu batérie

Systém sledovania kontúr SmartTouch: pre rýchle a efektívne oholenie

Systém sledovania kontúr SmartTouch: pre rýchle a efektívne oholenie

Neustále udržiava 3 holiace hlavy v tesnom kontakte s vašou pokožkou a umožňuje tak rýchle a účinné oholenie.

FastRinse s vnútornou antibakteriálnou vrstvou

FastRinse s vnútornou antibakteriálnou vrstvou

Vnútorná antibakteriálna povrchová vrstva holiacej jednotky umožňuje opláchnutie a vyčistenie strojčeka za okamih.

Precízny strihací systém

Precízny strihací systém

Tento elektrický holiaci strojček má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj toho najkratšieho strniska.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

8

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Holicí strojek

Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

07/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry i praktyczny produkt

Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Produkt bardzo przyjazny użytkownikowi.

Maszynka bardzo dobrze spisuje się w codziennym użytkowaniu.Golenie nią jest szybkie i przyjemne.Jest bardzo poręczna,dobrze leży w dłoni.Łatwo utrzymać ją w czystości.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 