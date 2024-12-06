Tento produkt už nie je dostupný
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Neustále udržiava 3 holiace hlavy v tesnom kontakte s vašou pokožkou a umožňuje tak rýchle a účinné oholenie.
Vnútorná antibakteriálna povrchová vrstva holiacej jednotky umožňuje opláchnutie a vyčistenie strojčeka za okamih.
Tento elektrický holiaci strojček má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj toho najkratšieho strniska.
4.5
z 5
8
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Razak
06/12/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Holicí strojek
Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek
Andrzejcol
07/11/2013
Polska
Bardzo dobry i praktyczny produkt
Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Andrzejcol
15/05/2012
Polska
Produkt bardzo przyjazny użytkownikowi.
Maszynka bardzo dobrze spisuje się w codziennym użytkowaniu.Golenie nią jest szybkie i przyjemne.Jest bardzo poręczna,dobrze leży w dłoni.Łatwo utrzymać ją w czystości.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025