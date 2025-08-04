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Tento produkt už nie je dostupný

Philips SonicareFor Kids HX6041 Štandardný nástavec zubnej kefky Sonicare

HX6041/11

4.9
| (80) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
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Hodnotenie

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4.9

z 5

80

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2

04/08/2025

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Naprostá spokojenost, vše v naprostém pořádku. Určitě koupíme znovu

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6034/90 Balení 4 ks hlavic kartáčku

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6034/90 Balení 4 ks hlavic kartáčku

30/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Doporučuji všem dětem!

Skvěle vyčistí zuby, dobra velikost, nemám či vytknout.

Výhody

Skvěle vyčistí zuby

Nevýhody

Nejsou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Máme ho celá rodina

Se sonickym kartáčkem Philips je mnohem jednodušší si dobře vyčistit zuby. Jednak diky časovači dodržujete ( v 90% :-) )doporučenou dobu čištění. A taky manipulace je snažší než s manuální kartackem. A stejně tak moje děti.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice

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