Tento produkt už nie je dostupný
4.9
z 5
80
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Tess93
04/08/2025
Česká republika
Spokojenost
Naprostá spokojenost, vše v naprostém pořádku. Určitě koupíme znovu
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6034/90 Balení 4 ks hlavic kartáčku
Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6034/90 Balení 4 ks hlavic kartáčku
Klara2801
30/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Doporučuji všem dětem!
Skvěle vyčistí zuby, dobra velikost, nemám či vytknout.
Výhody
Skvěle vyčistí zuby
Nevýhody
Nejsou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice
Alka77
27/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Máme ho celá rodina
Se sonickym kartáčkem Philips je mnohem jednodušší si dobře vyčistit zuby. Jednak diky časovači dodržujete ( v 90% :-) )doporučenou dobu čištění. A taky manipulace je snažší než s manuální kartackem. A stejně tak moje děti.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice