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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
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  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack
  • TripleTrack

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 5000 PowerTouchElektrický strojček na suché holenie

PT920/21

3.7
| (11) Recenzie | 82% Odporúča tento produkt
TripleTrack
Holiaci strojček Philips PowerTouch Pro vám pri rannom holení dodá potrebnú energiu. Vydrží dlhšie, je plne umývateľný a jeho holiace hlavy Triple Track poskytujú overený holiaci výkon. Pomocou systému PowerTouch si s ranným holením vždy rýchlo poradíte.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Oholí o 50 % viac jedným ťahom

TripleTrack

  • Čepele TripleTrack

  • Otočné hlavy

Vyše 60 minút holenia bez pripojenia do siete, 1 hodina nabíjania

Vyše 60 minút holenia bez pripojenia do siete, 1 hodina nabíjania

Vyše 60 minút činnosti bez pripojenia do siete umožní 21 oholení. Úplné nabitie dosiahne už za 1 hodinu – vždy plne k dispozícii

Systém Super Lift & Cut umožňuje pohodlné a hladké oholenie

Systém Super Lift & Cut umožňuje pohodlné a hladké oholenie

Dvojčepeľový systém zabudovaný do nášho elektrického holiaceho strojčeka zdvíha chĺpky a umožňuje pohodlné a hladké oholenie pod úroveň pokožky

Dynamické kopírovanie kontúr sa prispôsobí krivkám tváre a krku

Dynamické kopírovanie kontúr sa prispôsobí krivkám tváre a krku

Holiaci strojček sa automaticky prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku pre hladšie oholenie

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

3.7

z 5

11

Recenzie

82%

Odporúča tento produkt

2

13/11/2015

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělá volba!

Už můj třetí strojek Philips a to nejlepší. Nenáviděl jsem holení a hodil jsem se dvakrát nebo třikrát týdně. Teď se holím každý den! Strojek nabijim jednou za 9 dní!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

28/09/2015

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Produkt mi sedi a splnuje moje ocekavani.

Produkt mi vyhovuje. Ja na baterii, rychle se nabiji, jasna a zretelna signalizace nabiti. Bezproblemova udrzba, je omyvatelny vodou,

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

13/09/2014

Česká republika

Česká republika

Se strojkem jsem spokojen

Holící strojky Philips používám již asi 25 let. Za tuto dobu jsem měl už 2 typy a se všemi jsem byl velice spokojen. Proto jsem i při nákupu třetího holícího strojku opět vsadil na osvědčenou značku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 