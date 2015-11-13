Tento produkt už nie je dostupný
Čepele TripleTrack
Otočné hlavy
Vyše 60 minút činnosti bez pripojenia do siete umožní 21 oholení. Úplné nabitie dosiahne už za 1 hodinu – vždy plne k dispozícii
Dvojčepeľový systém zabudovaný do nášho elektrického holiaceho strojčeka zdvíha chĺpky a umožňuje pohodlné a hladké oholenie pod úroveň pokožky
Holiaci strojček sa automaticky prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku pre hladšie oholenie
3.7
z 5
11
Recenzie
82%
Odporúča tento produkt
Karolko
13/11/2015
Česká republika
Overený kupujúci
Skvělá volba!
Už můj třetí strojek Philips a to nejlepší. Nenáviděl jsem holení a hodil jsem se dvakrát nebo třikrát týdně. Teď se holím každý den! Strojek nabijim jednou za 9 dní!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Bronek
28/09/2015
Česká republika
Overený kupujúci
Produkt mi sedi a splnuje moje ocekavani.
Produkt mi vyhovuje. Ja na baterii, rychle se nabiji, jasna a zretelna signalizace nabiti. Bezproblemova udrzba, je omyvatelny vodou,
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Ton45
13/09/2014
Česká republika
Se strojkem jsem spokojen
Holící strojky Philips používám již asi 25 let. Za tuto dobu jsem měl už 2 typy a se všemi jsem byl velice spokojen. Proto jsem i při nákupu třetího holícího strojku opět vsadil na osvědčenou značku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Holicí strojek pro suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025