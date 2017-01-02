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  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
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  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
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  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
  • Plynulé kĺzanie, jemné oholenie

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 7000Pánsky elektrický holiaci strojček Wet & Dry

S7520/41

4.4
| (545) Recenzie | 88% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Plynulé kĺzanie, jemné oholenie
Holiaci strojček Philips série 7000 chráni pokožku pred hlavnými prejavmi podráždenia. Systém klzných krúžkov SkinGlide s povrchovou vrstvou na zníženie trenia umožňuje holiacemu strojčeku bezproblémové kĺzanie po tvári. Jeho čepele poskytujú hladké oholenie a chránia pokožku, dokonca už pri 3-dňovom strnisku.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Jednotka značky Philips pre citlivú pokožku*

Plynulé kĺzanie, jemné oholenie

  • Krúžky SkinGlide

  • Čepele GentlePrecisionPRO

  • Nástavec na tvar. brady SmartClick

Krúžky SkinGlide s povrchovou vrstvou na zníženie trenia pre hladké kĺzanie

Krúžky SkinGlide s povrchovou vrstvou na zníženie trenia pre hladké kĺzanie

Zažite pohodlnejšie holenie s krúžkami SkinGlide s povrchovou vrstvou mikrosfér na zníženie trenia. Tisíce drobných častíc podobných sklu znižujú trenie a odpor medzi holiacim strojčekom a pokožkou. Vďaka tomu sa holiaci strojček ľahko a hladko kĺže, čo chráni pokožku pred podráždením.

Čepele chránia pokožku a poskytujú hladké oholenie dokonca už pri 3-dňovom strnisku

Čepele chránia pokožku a poskytujú hladké oholenie dokonca už pri 3-dňovom strnisku

Náš vynovený strihací systém obsahuje ochrannú technológiu, nemilosrdnú k chĺpkom, jemnú k pokožke. Čepele v tvare písmena V smerom od čepelí a umožňujú hladké a jemné oholenie – dokonca aj pri 3-dňovom strnisku.

5-smerové flexibilné hlavy kopírujú kontúry s nižším tlakom

5-smerové flexibilné hlavy kopírujú kontúry s nižším tlakom

Naše hlavy holiaceho strojčeka sa jednoducho vychyľujú v 5 smeroch a jemne kopírujú všetky kontúry tváre a krku. Hladké oholenie vyžaduje použitie menšieho tlaku, čím sa zmierňuje podráždenie pokožky.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-612378

Hodnotenie

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4.4

z 5

545

Recenzie

88%

Odporúča tento produkt

02/01/2017

Slovensko

Slovensko

SPOKOJNY

Som velmi spokojny....tichy chod,dobra vydrz baterie...plus moznost pouzitia gelu,peny,i pod tecucou vodou....

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7370/12 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7370/12 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

29/08/2016

Slovensko

Slovensko

výborný výrobok

tento holiaci strojček nemá chybu, určite ho odporúčam zakúpiť :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7780/64 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7780/64 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

21/06/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělý holící strojek

Holící strojek skvěle holí, protože se dá použít i s gelem na holení. Líbí se mi signalizace potřeby čištění a výměny planžet. Strojek se dobře čistí, protože je celý omyvatelný. Rychle se nabíjí. Jedinou nevýhodu, kterou jsem našel je, že je si potřeba na holící strojek zvyknout. Cca první 3 oholení jsem měl podrážděnou pokožku.

Výhody

dobře holí, snadno se čistí, rychle se nabíjí

Nevýhody

je potřeba si na něj zvyknout

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7310/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7310/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. Jednotka značky Philips pre citlivú pokožku – v porovnaní s inými holiacimi strojčekmi značky Philips