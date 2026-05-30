VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 5000 S8850/96 Wet & Dry electric shaver

S8055/03

4.6
| (1337) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt
Zobraziť všetky výhody

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

1337

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

30/05/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

o.k.

o.k.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-05-24

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-05-24

04/05/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

No, proste funguje jak ma

Novy model vymenený po rokoch používania series1000, viditeľne citeľný rozdiel.

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5887/30 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-04-29

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5887/30 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-04-29

15/04/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Stale som verny znacke Philips. Toto je moj treti holiaci strojcek. Je tichy, holi do hladka. Slusna vydrz na baterku.1*

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky