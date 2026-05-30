Tento produkt už nie je dostupný
4.6
z 5
1337
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
o.k.kkkkkk
30/05/2026
Slovensko
Overený kupujúci
o.k.
o.k.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2026-05-24
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2026-05-24
Gregory123
04/05/2026
Slovensko
Overený kupujúci
No, proste funguje jak ma
Novy model vymenený po rokoch používania series1000, viditeľne citeľný rozdiel.
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5887/30 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2026-04-29
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5887/30 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2026-04-29
Jarinosk
15/04/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Stale som verny znacke Philips. Toto je moj treti holiaci strojcek. Je tichy, holi do hladka. Slusna vydrz na baterku.1*
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho