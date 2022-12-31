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  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
  • Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
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Tento produkt už nie je dostupný

Naparovacia žehlička

GC3240/02

1 Ocenenie

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe

EasyCare - Zjednodušuje umenie elegantného výzoru!

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Jednotka v žehlení

3 x jednoduchšie

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe

Extra veľký nalievací otvor pre rýchle a jednoduché plnenie

Extra veľký nalievací otvor pre rýchle a jednoduché plnenie

Vďaka výnimočne veľkému nalievaciemu otvoru je nalievanie vody do Vašej žehličky rýchle a jednoduché. Trvá to len niekoľko sekúnd a už nehrozí riziko rozliatia vody!

Extra dlhá šnúra pre maximálny dosah

Extra dlhá šnúra pre maximálny dosah

Pomocou veľmi dlhej 3 m šnúry žehličky EasyCare jednoducho dosiahnete až ku krajom vašej žehliacej dosky – a dokonca aj ďalej!

Jasný indikátor hladiny vody pre lepší prehľad o množstve vody

Jasný indikátor hladiny vody pre lepší prehľad o množstve vody

Jasne čitateľný indikátor vašej žehličky Philips umožňuje dobrú viditeľnosť hladiny vody, takže už na prvý pohľad vždy uvidíte, či ju netreba doplniť.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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