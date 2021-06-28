Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Kontinuálny výstup pary 50 g/min
Zosilnená para 250 g
Žehliaca plocha SteamGlide Advanced
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.
Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo
Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Ocenenia
4.5
z 5
38
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
Dejnicka
28/06/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Žehlička, kterou ocení každý, kdo často žehlí
Už cca 15 let používám žehličky Philips a tato opět nezklamala… Má nejen pěkný dizajn a barvu, ale také je lehká, dobře se drží a naprosto skvělou žehlící plochu.
Výhody
Žehlící plocha
Nevýhody
Mě by vyhovovala delší a jiný typ šňůry, ale je to detail
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4563/30 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4563/30 Parní žehlička
Ninuska279
28/06/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Rychle se nahřeje a krásně vyžehlí
Napařovací žehlička Azur GC4563/30 se nahřeje rychlostí blesku a velmi kvalitně vyžehlí všechny druhy prádla. Je sice trošku těžší, ale to ničemu nevadí. Spíš naopak, díky své větší váze prádlo více zatíží a tím pádem i mnohem lépe vyžehlí, než lehčí žehličky. Tato žehlička žehlí skoro sama. Hravě si poradí s každým záhybem a každou plochu zanechá krásně hladkou. Navíc má moc krásný design a barvu. Vypada opravdu elegentně. Z žehličky navíc nikde neteče voda a prádlo nenechává nikde navlhlé. Návod na použití je srozumitelný a použití jednoduché. Voda se do nádržky nalévá bez problémů. Skvělou vychytávkou u této žehličky je snadno vyjímatelný čistící uzávěr se zbytky zvápenatělých částic.Tato žehlička určitě předčila má očekávání a jsem s ní moc spokojená.
Výhody
Rychlé nahřátí, čistící uzávěr, krásně žehlí
Nevýhody
Váha žehličky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4563/30 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4563/30 Parní žehlička
Dominka11
28/06/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Skvělá žehlička
Hodnocení 5 z 5 hvězdiček dávám proto, protože si to tato žehlička opravdu zaslouží. Muže se v klidu rovnat žehličkám na profesionální úrovni. Měla si ji možnost vyzkoušet má maminka, která pracuje v prádelně a byla nadšená. Díky tomu, že je trochu těžší, nemusí se na ní vůbec tlačit. Dlouhý kabel také super. Ale co je největší paráda je rychle čištění žehličky od usazenin vodního kamen. Jen vyndáte nádobku, vypláchnete a znovu nandáte.
Výhody
Rychlé nahřátá pro používání, krásný vzhled, dlouhý kabel, jednoduché a rychlé čištění usazenin, špičkou žehličky vyžehlíte každý kousek oblečení
Nevýhody
Trochu těžší ale zas nemusíte na žehličku tlačit :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4563/30 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4563/30 Parní žehlička