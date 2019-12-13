Tento produkt už nie je dostupný
HQ7330/19
s penou NIVEA FOR MEN
Technológia Ultra Glide v holiacej pene umožňuje osviežujúce hladké elektrické holenie
Použitie strojčeka v sprche šetrí čas a poskytne vám svieži pocit z mokrého holenia.
3.7
z 5
3
Recenzie
Kokrsoft
13/12/2019
Česká republika
Spolehlivý
Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Silvian
07/05/2019
România
Practic si delicat
Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Jisol
05/10/2015
Česká republika
Overený kupujúci
Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.
Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025