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  • Svieži pocit z holenia
  • Svieži pocit z holenia
  • Svieži pocit z holenia
  • Svieži pocit z holenia

Tento produkt už nie je dostupný

NIVEA Shaver series 3000Elektrický holiaci strojček

HQ7330/19

3.7
| (3) Recenzie
Svieži pocit z holenia
Ak chcete praktické holenie, použite tento holiaci strojček Philips nasucho. Ak chcete zažiť osviežujúci pocit z holenia, použite holiacu penu NIVEA FOR MEN
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Osviežujúco hladké a pohodlné holenie

Svieži pocit z holenia

  • s penou NIVEA FOR MEN

Holiaca pena Ultra Glide

Holiaca pena Ultra Glide

Technológia Ultra Glide v holiacej pene umožňuje osviežujúce hladké elektrické holenie

Mokré použitie

Mokré použitie

Použitie strojčeka v sprche šetrí čas a poskytne vám svieži pocit z mokrého holenia.

Oholí aj najkratšie fúzy

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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3.7

z 5

3

Recenzie

4
3
2

13/12/2019

Česká republika

Česká republika

Spolehlivý

Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

07/05/2019

România

România

Practic si delicat

Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

05/10/2015

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.

Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 