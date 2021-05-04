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Cestovné puzdro
Strojček Philips má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj najkratšieho strniska.
Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.
Profil týchto holiacich hláv Philips prispôsobený pokožke umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pre pohodlné oholenie.
4.8
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
lupus88
04/05/2021
Česká republika
Výborné holení
Stříhá i přerostlé vousy Lze mýt pod tekoucí vodou Dlouhá výdrž na jedno nabití
Výhody
univerzálnost
Nevýhody
žádné
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek
jasiuzx
09/09/2015
Polska
Overený kupujúci
Efektywna i solidna
Golarka goli dokładnie. Można ją myć pod wodą, co ułatwia jej codzienną obsługę.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
kaszub80
11/03/2014
Polska
Super golarka
Po ok roku używania golarki mogę o niej powiedzieć jedno: rewelacja! Golarka nie podrażnia skóry, nie licząc pierwszych 2-3 tygodni, żeby skóra przyzwyczaiła się do zmiany. Szybkość ładowania i wytrzymałość baterii na wysokim poziomie. Jest to moja pierwsza golarka, z której jestem b.zadowolony, jeśli ją kiedyś wymienię to na pewno zostanę wierny marce. Philips odwalił naprawdę wielki kawał dobrej roboty.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025