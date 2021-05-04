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Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000Elektrický holiaci strojček

HQ7380/16

4.8
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pohodlné a hladké
Tento holiaci strojček je vybavený jedinečným precíznym strihacím systémom Precision Cutting. Má ultra tenké holiace hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a s otvormi, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj toho najkratšieho strniska. Strojček je možné úplne umývať pod tečúcou vodou.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Oholí aj najkratšie fúzy

Pohodlné a hladké

  • Rýchle nabíjanie

  • Cestovné puzdro

Precízny strihací systém

Precízny strihací systém

Strojček Philips má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj najkratšieho strniska.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.

Komfortné holiace hlavy

Komfortné holiace hlavy

Profil týchto holiacich hláv Philips prispôsobený pokožke umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pre pohodlné oholenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výborné holení

Stříhá i přerostlé vousy Lze mýt pod tekoucí vodou Dlouhá výdrž na jedno nabití

Výhody

univerzálnost

Nevýhody

žádné

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HQ7380 Elektrický holicí strojek

09/09/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

Efektywna i solidna

Golarka goli dokładnie. Można ją myć pod wodą, co ułatwia jej codzienną obsługę.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

11/03/2014

Polska

Polska

Super golarka

Po ok roku używania golarki mogę o niej powiedzieć jedno: rewelacja! Golarka nie podrażnia skóry, nie licząc pierwszych 2-3 tygodni, żeby skóra przyzwyczaiła się do zmiany. Szybkość ładowania i wytrzymałość baterii na wysokim poziomie. Jest to moja pierwsza golarka, z której jestem b.zadowolony, jeśli ją kiedyś wymienię to na pewno zostanę wierny marce. Philips odwalił naprawdę wielki kawał dobrej roboty.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7380/16 Electric shaver

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 