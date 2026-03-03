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  • Pre rýchlejšie a hladšie oholenie
  • Pre rýchlejšie a hladšie oholenie
  • Pre rýchlejšie a hladšie oholenie
  • Pre rýchlejšie a hladšie oholenie

Tento produkt už nie je dostupný

Speed-XLElektrický holiaci strojček

HQ8100

Pre rýchlejšie a hladšie oholenie
Technicky vyspelé holiace hlavy Speed-XL majú až o 50 % väčší holiaci povrch* pre rýchlejšie a hladšie oholenie. *V porovnaní s bežnými rotačnými holiacimi hlavami.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

O 50% väčší holiaci povrch

Pre rýchlejšie a hladšie oholenie

Holiace hlavy Speed-XL – rýchle a hladké oholenie

Holiace hlavy Speed-XL – rýchle a hladké oholenie

Tri holiace kruhy poskytujú o 50 % viac holiacej plochy pre rýchle a hladké oholenie. *V porovnaní so štandardnými holiacimi hlavami.

Precízny strihací systém

Precízny strihací systém

Tento elektrický holiaci strojček má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj toho najkratšieho strniska.

Technológia Super Lift & Cut

Technológia Super Lift & Cut

Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.

Technické špecifikácie

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 