Tento produkt už nie je dostupný
HQ8240
Nabíjateľná
Neustále udržiava 3 holiace hlavy v tesnom kontakte s vašou pokožkou a umožňuje tak rýchle a účinné oholenie.
Vnútorná antibakteriálna povrchová vrstva holiacej jednotky umožňuje opláchnutie a vyčistenie strojčeka za okamih.
Tento elektrický holiaci strojček má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj toho najkratšieho strniska.
Hodnotenie
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025