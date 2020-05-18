Tento produkt už nie je dostupný
Nabíjateľná
Neustále udržiava 3 holiace hlavy v tesnom kontakte s vašou pokožkou a umožňuje tak rýchle a účinné oholenie.
Vnútorná antibakteriálna povrchová vrstva holiacej jednotky umožňuje opláchnutie a vyčistenie strojčeka za okamih.
Tento elektrický holiaci strojček má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj toho najkratšieho strniska.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Kulda
18/05/2020
Česká republika
Používá jej již mnoho let
Denní používání, nyní dobíjím cca po 18 dnech. Holí k mé všeobecné spokojenosti.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
Dibla
28/02/2019
Česká republika
Celková spokojenost.
Požívám ho již asi 7 nebo 9 let a je naprosto bez problémů. Baterie drží a vydrží stále dlouho jako nová.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
cyklista
08/09/2013
Česká republika
Tento výrobek vzhledem k cené je výborný.
Jednohuché čištění,jednoduchá ůdržba i používání,dlouhá výdrž baterie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025