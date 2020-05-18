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Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000Elektrický holiaci strojček

HQ8250/17

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Rýchlo. Hladko. Efektívne.
Tri holiace krúžky hláv Speed-XL poskytujú o 50 % väčšiu holiacu plochu pre rýchle a hladké oholenie
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Rýchlo. Hladko. Efektívne.

  • Nabíjateľná

Systém sledovania kontúr SmartTouch: pre rýchle a efektívne oholenie

Systém sledovania kontúr SmartTouch: pre rýchle a efektívne oholenie

Neustále udržiava 3 holiace hlavy v tesnom kontakte s vašou pokožkou a umožňuje tak rýchle a účinné oholenie.

FastRinse s vnútornou antibakteriálnou vrstvou

FastRinse s vnútornou antibakteriálnou vrstvou

Vnútorná antibakteriálna povrchová vrstva holiacej jednotky umožňuje opláchnutie a vyčistenie strojčeka za okamih.

Precízny strihací systém

Precízny strihací systém

Tento elektrický holiaci strojček má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj toho najkratšieho strniska.

Technické špecifikácie

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Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Používá jej již mnoho let

Denní používání, nyní dobíjím cca po 18 dnech. Holí k mé všeobecné spokojenosti.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Celková spokojenost.

Požívám ho již asi 7 nebo 9 let a je naprosto bez problémů. Baterie drží a vydrží stále dlouho jako nová.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento výrobek vzhledem k cené je výborný.

Jednohuché čištění,jednoduchá ůdržba i používání,dlouhá výdrž baterie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ8250/17 Elektrický holicí strojek

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 