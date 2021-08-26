Tento produkt už nie je dostupný
Otočné hlavy DualPrecision
50 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania
Výklopný zastrihávač
Čepele DualPrecision pohodlne oholia dlhé chĺpky aj krátke strnisko. 1. drážky ostrihajú dlhé chĺpky. 2. otvory oholia strnisko.
Hlavy flexibilne kopírujú povrch pokožky a tesne na ňu priliehajú, a zároveň sa natáčajú, aby pri holení poskytli ďalší smer pohybu – vďaka tomu všetkému dosiahnete hladké, rýchle a pohodlné oholenie.
Prvá čepeľ nadvihne každý chĺpok, zatiaľ čo druhá čepeľ ho jemne odreže pod úrovňou pokožky, aby ste dosiahli skutočne hladké oholenie.
5.0
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
děda z Karlova
26/08/2021
Česká republika
Pohodový společník
Plně mi vyhovuje víc než 10 let při denním užívání
Výhody
nezávislost na síti
Nevýhody
drahé náhradní hlavice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
děda
08/09/2013
Česká republika
Výborný
Jsem spokojen. Výrobek užívám denně. Nemám žádné problémy.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Aleš
25/08/2013
Česká republika
Tento produkt splnil veškerá má očekávání.
Holicí strojek jsem si pořídil, protože jsem byl spokojený s předchozím holicím strojkem Philips - svým vůbec prvním holicím strojkem. Opět nezklamal. Hladší oholení, zastřihovač vlasů, možnost opláchnout strojek ve vodě. Na jedno nabití vydrží každodenní holení téměř celý měsíc, za hodinku je strojek opět nabitý, ale hlavně se po vybití může používat dál napájený ze sítě. Bohužel chybí pouzdro, strojek má jen krytku hlavy. Nabíječka vypadá jako u mobilu, uvítal bych kroucený kabel, který je kratší, ale v případě potřeby se natáhne. Tento se v šuplíku do příštího nabíjení snaží samovolně vytvořit uzel. :) To samozřejmě neubírá na kvalitě strojku, ale pouhý poznatek v porovnání s předchozím strojkem Philips.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025