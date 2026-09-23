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QG3080/10
Súprava na úpravu chĺpkov 7 v 1
Táto profesionálna súprava na úpravu chĺpkov Philips QG3080 so zastrihávacím nástavcom na hlavu, bradu, nos a uši je jedinečný tvarovací nástroj na vytvorenie dokonalého výzoru pre akúkoľvek príležitosť.
7 v 1
Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry sa prispôsobí každej krivke a zaručí rýchle a pohodlné výsledky.
Revolučné samoostriace čepele v tvare vlny nasmerujú fúzy alebo vlasy pre hladký a rovnomerný výsledok.
Vyberte a uzamknite požadovanú dĺžku v rámci širokého spektra dostupných dĺžok.
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