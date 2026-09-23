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Tento produkt už nie je dostupný

Multigroom series 3000Súprava na úpravu chĺpkov

QG3080/10

Súprava na úpravu chĺpkov 7 v 1

Táto profesionálna súprava na úpravu chĺpkov Philips QG3080 so zastrihávacím nástavcom na hlavu, bradu, nos a uši je jedinečný tvarovací nástroj na vytvorenie dokonalého výzoru pre akúkoľvek príležitosť.

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Súprava na úpravu chĺpkov 7 v 1

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Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry pre rýchlosť a pohodlie

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry pre rýchlosť a pohodlie

Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry sa prispôsobí každej krivke a zaručí rýchle a pohodlné výsledky.

Samoostriace čepele SteelWave pre precízne výsledky

Samoostriace čepele SteelWave pre precízne výsledky

Revolučné samoostriace čepele v tvare vlny nasmerujú fúzy alebo vlasy pre hladký a rovnomerný výsledok.

9 integrovaných nastavení dĺžky od 1 do 18 mm

Vyberte a uzamknite požadovanú dĺžku v rámci širokého spektra dostupných dĺžok.

Technické špecifikácie

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