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  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
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Tento produkt už nie je dostupný

Multigroom series 3000Súprava na úpravu chĺpkov

QG3190/00

Dokonalá viditeľnosť, maximálna presnosť

Revolučná technológia MicroBlade súpravy na úpravu chĺpkov Philips je navrhnutá tak, aby vám poskytla bezkonkurenčnú presnosť pri vytváraní vzhľadu presne podľa vašich predstáv.

Zobraziť všetky výhody

Dokonalá viditeľnosť, maximálna presnosť

  • Pro

  • 9 v 1

  • Vodotesný

100 % vodotesný pre používanie v sprche a jednoduché čistenie

100 % vodotesný pre používanie v sprche a jednoduché čistenie

100 % vodotesný pre jednoduché používanie a čistenie.

Technológia MicroBlade pre bezkonkurenčnú presnosť

Technológia MicroBlade pre bezkonkurenčnú presnosť

Revolučná technológia MicroBlade je navrhnutá tak, aby vám poskytla nebývalú presnosť pri vytváraní presne želaného vzhľadu.

Ostrejšie ako titán*: tvrdené oceľové čepele pre dlhú životnosť

Ostrejšie ako titán*: tvrdené oceľové čepele pre dlhú životnosť

Tvrdené samoostriace oceľové čepele Inox sú ostrejšie ako titán*.

Technické špecifikácie

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