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Tento produkt už nie je dostupný
QG3190/00
Dokonalá viditeľnosť, maximálna presnosť
Revolučná technológia MicroBlade súpravy na úpravu chĺpkov Philips je navrhnutá tak, aby vám poskytla bezkonkurenčnú presnosť pri vytváraní vzhľadu presne podľa vašich predstáv.
Pro
9 v 1
Vodotesný
100 % vodotesný pre jednoduché používanie a čistenie.
Revolučná technológia MicroBlade je navrhnutá tak, aby vám poskytla nebývalú presnosť pri vytváraní presne želaného vzhľadu.
Tvrdené samoostriace oceľové čepele Inox sú ostrejšie ako titán*.
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