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  • Multifunkčný zastrihávač na bradu a detaily
  • Multifunkčný zastrihávač na bradu a detaily
  • Multifunkčný zastrihávač na bradu a detaily
  • Multifunkčný zastrihávač na bradu a detaily
  • Multifunkčný zastrihávač na bradu a detaily
  • Multifunkčný zastrihávač na bradu a detaily

Tento produkt už nie je dostupný

Multigroom series 3000Viacúčelový zastrihávač fúzov a vlasov 3v1

QG3320/15

4.3
| (19) Recenzie | 88% Odporúča tento produkt
Multifunkčný zastrihávač na bradu a detaily
Vyskúšajte rôzne štýly úpravy brady, fúzov a bokombrád, ktoré vytvoríte týmto multifunkčným zastrihávačom. Vďaka 3 nástavcom môžete vyskúšať veľa rôznych štýlov.
Zobraziť všetky výhody

Vodotesný zastrihávač 3 v 1 pre maximálnu všestrannosť

Multifunkčný zastrihávač na bradu a detaily

  • 2 nástavce a 1 hrebeň

  • bezšnúrový, plne umývateľný

  • Čepele ohľaduplné k pokožke

  • 60 min bezšnúr. použ./10 h nabíjania

Zastrihnite si chĺpky na tvári, krku a bokombradách a dosiahnite požadovaný vzhľad

Veľký zastrihávač môžete použiť bez hrebeňového nástavca, doladiť s ním strih a vytvoriť presné línie okrajov brady.

18 nastaviteľných dĺžok (1 – 18 mm) pre rovnomernú bradu či strnisko

Zastrihnite si bradu presne na takú dĺžku, akú chcete, zaistením nastavenia, ktoré potrebujete na dosiahnutie želaného vzhľadu. Hrebeňový nástavec na zastrihávanie brady a strniska ponúka 18 nastavení dĺžky od 1 mm do 18 mm s presne 1 mm rozdielmi medzi jednotlivými nastaveniami.

Jemne sa zbavte nechcených chĺpkov v nose a ušiach

Jednoducho a pohodlne odstráňte nechcené chĺpky z nosa a z uší.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.3

z 5

19

Recenzie

88%

Odporúča tento produkt

2

11/10/2017

Česká republika

Česká republika

výborný

zatím nejlepší, co jsem kdy měl, lehký, jednoduchý

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 QG3320/15 Víceúčelový zastřihovač vousů a vlasů 3v1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 QG3320/15 Víceúčelový zastřihovač vousů a vlasů 3v1

05/09/2017

Polska

Polska

Najlepszy produkt w tej kategorii cenowej

Goli dokładnie i bezboleśnie, nie trzeba wielokrotnie jeździć trymerem żeby przyciąć włosy, ponieważ wszytko zgala po pierwszym przejechaniu, ewentualnie drugim. Nadaję się do regulacji rożnego typu zarostu poprzez aż osiemnastostopniową regulacje długości strzyżenia. Nakładka do trymowania włosów w nosie również spełnia swoja funkcję. Osobiście polecam ten produkt.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1

06/06/2019

România

România

Produs excelent

Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

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