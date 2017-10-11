Tento produkt už nie je dostupný
2 nástavce a 1 hrebeň
bezšnúrový, plne umývateľný
Čepele ohľaduplné k pokožke
60 min bezšnúr. použ./10 h nabíjania
Veľký zastrihávač môžete použiť bez hrebeňového nástavca, doladiť s ním strih a vytvoriť presné línie okrajov brady.
Zastrihnite si bradu presne na takú dĺžku, akú chcete, zaistením nastavenia, ktoré potrebujete na dosiahnutie želaného vzhľadu. Hrebeňový nástavec na zastrihávanie brady a strniska ponúka 18 nastavení dĺžky od 1 mm do 18 mm s presne 1 mm rozdielmi medzi jednotlivými nastaveniami.
Jednoducho a pohodlne odstráňte nechcené chĺpky z nosa a z uší.
4.3
z 5
19
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
alfons
11/10/2017
Česká republika
výborný
zatím nejlepší, co jsem kdy měl, lehký, jednoduchý
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 QG3320/15 Víceúčelový zastřihovač vousů a vlasů 3v1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 QG3320/15 Víceúčelový zastřihovač vousů a vlasů 3v1
Mat09
05/09/2017
Polska
Najlepszy produkt w tej kategorii cenowej
Goli dokładnie i bezboleśnie, nie trzeba wielokrotnie jeździć trymerem żeby przyciąć włosy, ponieważ wszytko zgala po pierwszym przejechaniu, ewentualnie drugim. Nadaję się do regulacji rożnego typu zarostu poprzez aż osiemnastostopniową regulacje długości strzyżenia. Nakładka do trymowania włosów w nosie również spełnia swoja funkcję. Osobiście polecam ten produkt.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 QG3320/15 Trymer do brody i stylizacji zarostu 3 w 1
marius1968
06/06/2019
România
Produs excelent
Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1