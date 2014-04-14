Tento produkt už nie je dostupný
DualPrecision a GyroFlex2D
40 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania
Čepele DualPrecision pohodlne oholia dlhé chĺpky aj krátke strnisko. 1. drážky ostrihajú dlhé chĺpky. 2. otvory oholia strnisko
Dvojčepeľový systém zabudovaný do elektrického holiaceho strojčeka Philips zdvíha chĺpky a umožňuje pohodlné a hladké oholenie pod úroveň pokožky.
Systém sledovania kontúr GyroFlex 2D na tomto holiacom strojčeku sa ľahko prispôsobí krivkám vašej tváre, takže minimalizuje potrebu príliš silného pritláčania a zabráni podráždeniu a súčasne zaručí hladké oholenie.
4.4
z 5
57
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Beča
14/04/2014
Česká republika
Výrobek nemá chybu
Tento holící strojek je můj druhý od stejného výrobce a mohu pouze doporučit potenciálním zákazníkům.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
maxisuszi
08/08/2017
Polska
Prawie trzy lata bez zarzutu
Witam Używałem golarki prawie trzy lata, nadal działa bez zarzutu, ale zgubiłem ładowarkę i nie potrafię dokupić. Po wielokrotnych próbach musiałem kupić nową. Seria 5000 oby była godną następczynią.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Aneriii
19/10/2015
Polska
Overený kupujúci
PORĘCZNA, WYDAJNA I SKUTECZNA
MĄŻ JEST BARDZO ZADOWOLONY Z GOLARKI,PRODUKT DŁUGO WYTRZYMUJE BEZ ŁADOWANIA, DOBRZE GOLI, JEST PORĘCZNA, NO I SUPER , ŻE MOŻNA UŻYWAĆ NA SUCHO I MOKRO ALE I TAK W WIĘKSZOŚCI MĄŻ UŻYWA TYLKO NA SUCHO.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025