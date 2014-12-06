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  • Jemný dotyk, hladká pokožka
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  • Jemný dotyk, hladká pokožka
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Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 7000 SensoTouchstrojček na holenie namokro aj nasucho

RQ1145/16

4.2
| (65) Recenzie | 87% Odporúča tento produkt
Jemný dotyk, hladká pokožka
Holiaci strojček Shaver series 7000 od spoločnosti Philips poskytne jemnými dotykmi hladké oholenie. Systém GyroFlex 2D sa jednoducho prispôsobí krivkám vašej tváre a jeho čepele DualPrecision oholia aj to najkratšie strnisko.
Zobraziť všetky výhody
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Jemný dotyk, hladká pokožka

  • DualPrecision a GyroFlex2D

  • 45 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania

Kanáliky a otvory zachytia aj tie najkratšie chĺpky

Kanáliky a otvory zachytia aj tie najkratšie chĺpky

Čepele DualPrecision pohodlne oholia dlhé chĺpky aj krátke strnisko. 1. drážky ostrihajú dlhé chĺpky. 2. otvory oholia strnisko

Čepele Super Lift and Cut nadvihnú chĺpky pre ešte hladšie oholenie

Čepele Super Lift and Cut nadvihnú chĺpky pre ešte hladšie oholenie

Dvojčepeľový systém zabudovaný do elektrického holiaceho strojčeka Philips zdvíha chĺpky a umožňuje pohodlné a hladké oholenie pod úroveň pokožky.

Flexibilné hlavy sa ľahko prispôsobia krivkám tváre v 2 smeroch

Flexibilné hlavy sa ľahko prispôsobia krivkám tváre v 2 smeroch

Systém sledovania kontúr GyroFlex 2D na tomto holiacom strojčeku sa ľahko prispôsobí krivkám vašej tváre, takže minimalizuje potrebu príliš silného pritláčania a zabráni podráždeniu a súčasne zaručí hladké oholenie.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.2

z 5

65

Recenzie

87%

Odporúča tento produkt

06/12/2014

Česká republika

Česká republika

Výkonný a funkční vodotěsný strojek

Je to můj druhý strojek PHILIPS. Jsem spokojen s mokrým a funkčním použitím. Líbí se mi i reprezentující design. Holím si s ním i celou hlavu a to až 2x denně a při tomto zatížení vydrží až 2 týdny na jedno nabití

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení

29/01/2014

Česká republika

Česká republika

za příznivou cenu solidní strojek

pár posledních měsíců řeším, čím se holit - planžetovým strojkem se neoholím, při holení žiletkou mám poslední dobou vyrážku(i po holení s planžetovým), bylo mi tedy doporučeno vyzkoušet frézkový strojek, tak jsem vyzkoušel tento a jasem maximálně spokojen se strojkem jsem celkem rychle a téměř dokonale oholen a po vyrážce ani stopy o:)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení

15/09/2013

Česká republika

Česká republika

Výborný výrobek za dobrý peníze

+ Dobrá kvalita oholení + Jednoduché čištění strojku + Rychlé nabíjení + Hezký design + Dobře se drží + Dlouhá výdrž na nabití + Mokré i suché holení - Balení neobsahuje žádné pouzdro k přepravě strojku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 