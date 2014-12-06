Tento produkt už nie je dostupný
DualPrecision a GyroFlex2D
45 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania
Čepele DualPrecision pohodlne oholia dlhé chĺpky aj krátke strnisko. 1. drážky ostrihajú dlhé chĺpky. 2. otvory oholia strnisko
Dvojčepeľový systém zabudovaný do elektrického holiaceho strojčeka Philips zdvíha chĺpky a umožňuje pohodlné a hladké oholenie pod úroveň pokožky.
Systém sledovania kontúr GyroFlex 2D na tomto holiacom strojčeku sa ľahko prispôsobí krivkám vašej tváre, takže minimalizuje potrebu príliš silného pritláčania a zabráni podráždeniu a súčasne zaručí hladké oholenie.
4.2
z 5
65
Recenzie
87%
Odporúča tento produkt
KiriDC
06/12/2014
Česká republika
Výkonný a funkční vodotěsný strojek
Je to můj druhý strojek PHILIPS. Jsem spokojen s mokrým a funkčním použitím. Líbí se mi i reprezentující design. Holím si s ním i celou hlavu a to až 2x denně a při tomto zatížení vydrží až 2 týdny na jedno nabití
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Mates
29/01/2014
Česká republika
za příznivou cenu solidní strojek
pár posledních měsíců řeším, čím se holit - planžetovým strojkem se neoholím, při holení žiletkou mám poslední dobou vyrážku(i po holení s planžetovým), bylo mi tedy doporučeno vyzkoušet frézkový strojek, tak jsem vyzkoušel tento a jasem maximálně spokojen se strojkem jsem celkem rychle a téměř dokonale oholen a po vyrážce ani stopy o:)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
ymas
15/09/2013
Česká republika
Výborný výrobek za dobrý peníze
+ Dobrá kvalita oholení + Jednoduché čištění strojku + Rychlé nabíjení + Hezký design + Dobře se drží + Dlouhá výdrž na nabití + Mokré i suché holení - Balení neobsahuje žádné pouzdro k přepravě strojku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025