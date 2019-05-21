Tento produkt už nie je dostupný
DualPrecision a GyroFlex2D
45 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania
Presný zastrihávač
Čepele DualPrecision pohodlne oholia dlhé chĺpky aj krátke strnisko. 1. drážky ostrihajú dlhé chĺpky. 2. otvory oholia strnisko
Dvojčepeľový systém zabudovaný do elektrického holiaceho strojčeka Philips zdvíha chĺpky a umožňuje pohodlné a hladké oholenie pod úroveň pokožky.
Systém sledovania kontúr GyroFlex 2D na tomto holiacom strojčeku sa ľahko prispôsobí krivkám vašej tváre, takže minimalizuje potrebu príliš silného pritláčania a zabráni podráždeniu a súčasne zaručí hladké oholenie.
Ocenenia
4.8
z 5
9
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Georgo
21/05/2019
Česká republika
Kvalitní předchůdce současné řady strojků
Naprostá spokojenost! Sice dnes bych po zkušenostech šáhl po strojku s odsáváním vousů,ale jinak super. Slouží už několik let.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 holicí strojek pro mokré a suché holení
Komar
09/09/2013
Česká republika
Tento produkt má vynikající vlastnosti.
S holicím strojkem jsem nadmíru spokojen. Bezvadně padne do ruky, baterie mají velice dobrou výdrž. Zkrátka, absolutní spokojenost s tímto strojkem. Děkuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
starma
08/09/2013
Česká republika
zatím nejlepší strojek co jsem vlastnil
pohodlný nákup přes internet,pěkný vzhled,rychlé nabíjení a výdrž baterie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025