Tento produkt už nie je dostupný
DualPrecision a GyroFlex2D
50 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania
Nástroj na tvarovanie brady a puzdro
Čepele DualPrecision pohodlne oholia dlhé chĺpky aj krátke strnisko. 1. drážky ostrihajú dlhé chĺpky. 2. otvory oholia strnisko
Dvojčepeľový systém zabudovaný do elektrického holiaceho strojčeka Philips zdvíha chĺpky a umožňuje pohodlné a hladké oholenie pod úroveň pokožky.
Systém sledovania kontúr GyroFlex 2D na tomto holiacom strojčeku sa ľahko prispôsobí krivkám vašej tváre, takže minimalizuje potrebu príliš silného pritláčania a zabráni podráždeniu a súčasne zaručí hladké oholenie.
5.0
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Grillmann
28/01/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Holící strojek Philips - dlouhá životnost
Tento strojek používám pravidelně doma i na dovolené a slouží mi již 6 let. Dodnes má baterie dostatačnou kapacitu. Až loni po pěti letech jsem musel zakoupit nový zastřihovač vousů, protože původní se v podstatě rozsypal na součástky. Nový model zastřihovače pasuje na strojek a má již jiné lepší konstrukční provedení, tak doufám , že vydrží dalších pět let.
Výhody
Výkon, výdrž, zabere málo místa na cestách.
Nevýhody
Křehké provedení plastového krytu zastřihovače, při pádu na zem se hned rozbije.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Svobi
14/10/2015
Česká republika
Vřele doporučuji.
Překvapila mě velikost, čekal jsem něco menšího, ale perfektně sedí v ruce. Holí dokonale. Jsem spokojen.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Tomaaasss
28/02/2015
Česká republika
super!
Mám ho měsíc, jsem maximálně spokojen! Vřele doporučuji!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025