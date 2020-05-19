Tento produkt už nie je dostupný
DualPrecision a GyroFlex2D
50 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania
Presný zastrihávač a puzdro
Systém Jet Clean
Čepele DualPrecision pohodlne oholia dlhé chĺpky aj krátke strnisko. 1. drážky ostrihajú dlhé chĺpky. 2. otvory oholia strnisko
Dvojčepeľový systém zabudovaný do elektrického holiaceho strojčeka Philips zdvíha chĺpky a umožňuje pohodlné a hladké oholenie pod úroveň pokožky.
Systém sledovania kontúr GyroFlex 2D na tomto holiacom strojčeku sa ľahko prispôsobí krivkám vašej tváre, takže minimalizuje potrebu príliš silného pritláčania a zabráni podráždeniu a súčasne zaručí hladké oholenie.
4.6
z 5
14
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Jarda K
19/05/2020
Česká republika
Strojek na desetiletí
Mám jej tak dlouho, že už ani nevím, ve kterém roce jsem jej koupil a pořád funguje na 100%. Můžu jej mít něco mezi 6 - 10 roky a je to investice, která se několikanásobně vyplatila oproti klasice.
Výhody
Perfektně holí, neskutečná výdrž baterie na jedno nabití
Nevýhody
nic mě nenapadá a to se holím každý den. Jednou jsem měnil holící hlavy za nové, ale po výměně jsem zjistil, že to byl asi jen pocit, že ty původní jsou tupé.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Danfield
03/10/2019
Česká republika
Fešák maratónec
Mám tenhle strojek už řadu let a pořád slouží výborně. A přestože už má sem tam nějaký šrám, vypadá stále skvěle.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Martys
01/10/2019
Česká republika
Nejlepší holící strojek co jsem kdy měl
Strojek jsem dostal jako darek k vánocům od přítelkyně, do te doby jsem měl problém s holením, ale s timto strojkem který se krasne přizpůsobí tvaru tváře (obličeje) si nemusim mensi vousy doholovat jednorazovym holitkem. Určitě doporučuji všem mužům kteří maji stejny nebo podobny problem.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025