Tento produkt už nie je dostupný
UltraTrack a GyroFlex 3D
60 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania
Presný zastrihávač
Tento strojček má hlavy GyroFlex 3D sledujúce krivky tváre, ktoré sa plynulo prispôsobia každej krivke vašej tváre, čím sa minimalizuje potreba príliš silného pritláčania a podráždenie pokožky.
Doprajte si hladké oholenie s minimálnym podráždením pokožky. Holiaca hlava má 3 špecializované dráhy: štrbiny na normálne chĺpky, kanáliky na dlhé alebo rovno ležiace chĺpky a otvory na to najkratšie strnisko na tvári.
Tesnenie Aquatec tohto elektrického holiaceho strojčeka pre použitie na mokrej aj suchej pokožke vám umožní vybrať si preferovaný spôsob holenia. Môžete využiť pohodlné suché holenie alebo osviežujúce mokré holenie pomocou holiaceho gélu alebo holiacej peny pre výnimočne príjemnú starostlivosť o vašu pokožku.
Ocenenia
4.9
z 5
8
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
kafkar je moje přezdívka
03/01/2021
Česká republika
Výborný holicí stroje
výborný pro denní užívání, k suchému i mokrému holení
Výhody
dobře holí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
kafkar
25/08/2013
Česká republika
skvělý
jsem velmi spokojen s tímto holícím strojkem, jen pozitiva - viz zdůvodnění
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Zadowolony
30/12/2013
Polska
Super sprzęt
Kolejny produkt Philips z tej kategorii - poprzedni służył około 8 lat - zdecydowanie ok !
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025