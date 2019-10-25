Tento produkt už nie je dostupný
RQ1280/21
UltraTrack a GyroFlex 3D
60 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania
Presný zastrihávač
Systém Jet Clean
Tento strojček má hlavy GyroFlex 3D sledujúce krivky tváre, ktoré sa plynulo prispôsobia každej krivke vašej tváre, čím sa minimalizuje potreba príliš silného pritláčania a podráždenie pokožky.
Doprajte si hladké oholenie s minimálnym podráždením pokožky. Holiaca hlava má 3 špecializované dráhy: štrbiny na normálne chĺpky, kanáliky na dlhé alebo rovno ležiace chĺpky a otvory na to najkratšie strnisko na tvári.
Tesnenie Aquatec tohto elektrického holiaceho strojčeka pre použitie na mokrej aj suchej pokožke vám umožní vybrať si preferovaný spôsob holenia. Môžete využiť pohodlné suché holenie alebo osviežujúce mokré holenie pomocou holiaceho gélu alebo holiacej peny pre výnimočne príjemnú starostlivosť o vašu pokožku.
4.5
z 5
2
Recenzie
25/10/2019
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek je skvělý
Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.
Výhody
Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.
Nevýhody
Nic na něj neseženete
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
radzik35
22/09/2013
Polska
Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.
Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025