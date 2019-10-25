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  • Zážitok z dokonalého oholenia
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  • Zážitok z dokonalého oholenia
  • Zážitok z dokonalého oholenia
  • Zážitok z dokonalého oholenia
  • Zážitok z dokonalého oholenia
  • Zážitok z dokonalého oholenia
  • Zážitok z dokonalého oholenia
  • Zážitok z dokonalého oholenia
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  • Zážitok z dokonalého oholenia
  • Zážitok z dokonalého oholenia
  • Zážitok z dokonalého oholenia
  • Zážitok z dokonalého oholenia
  • Zážitok z dokonalého oholenia
  • Zážitok z dokonalého oholenia

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 9000 SensoTouchstrojček na holenie namokro aj nasucho

RQ1280/21

4.5
| (2) Recenzie
Zážitok z dokonalého oholenia
Náš najdokonalejší elektrický holiaci strojček, Philips SensoTouch 3D RQ1280, vám poskytne pocit dokonalého oholenia. Systém GyroFlex 3D sleduje každú krivku vašej tváre a hlavy UltraTrack zachytia a oholia každý chĺpok už pri niekoľkých ťahoch.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

so systémom GyroFleX 3D

Zážitok z dokonalého oholenia

  • UltraTrack a GyroFlex 3D

  • 60 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania

  • Presný zastrihávač

  • Systém Jet Clean

Systém Philips GyroFlex 3D sa hladko prispôsobí každej krivke

Systém Philips GyroFlex 3D sa hladko prispôsobí každej krivke

Tento strojček má hlavy GyroFlex 3D sledujúce krivky tváre, ktoré sa plynulo prispôsobia každej krivke vašej tváre, čím sa minimalizuje potreba príliš silného pritláčania a podráždenie pokožky.

Hlavy UltraTrack zachytia každý fúz už pri niekoľkých ťahoch

Hlavy UltraTrack zachytia každý fúz už pri niekoľkých ťahoch

Doprajte si hladké oholenie s minimálnym podráždením pokožky. Holiaca hlava má 3 špecializované dráhy: štrbiny na normálne chĺpky, kanáliky na dlhé alebo rovno ležiace chĺpky a otvory na to najkratšie strnisko na tvári.

Tesnenie Aquatec pre pohodlné suché aj osviežujúco mokré holenie

Tesnenie Aquatec pre pohodlné suché aj osviežujúco mokré holenie

Tesnenie Aquatec tohto elektrického holiaceho strojčeka pre použitie na mokrej aj suchej pokožke vám umožní vybrať si preferovaný spôsob holenia. Môžete využiť pohodlné suché holenie alebo osviežujúce mokré holenie pomocou holiaceho gélu alebo holiacej peny pre výnimočne príjemnú starostlivosť o vašu pokožku.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.5

z 5

2

Recenzie

3
2
1

25/10/2019

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je skvělý

Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.

Výhody

Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.

Nevýhody

Nic na něj neseženete

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.

Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 