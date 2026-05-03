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  • Hladké oholenie bez problémov
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  • Hladké oholenie bez problémov
  • Hladké oholenie bez problémov
  • Hladké oholenie bez problémov
  • Hladké oholenie bez problémov
  • Hladké oholenie bez problémov
  • Hladké oholenie bez problémov
  • Hladké oholenie bez problémov
  • Hladké oholenie bez problémov
  • Hladké oholenie bez problémov
  • Hladké oholenie bez problémov
  • Hladké oholenie bez problémov
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hladké oholenie bez problémov
  • Hladké oholenie bez problémov
  • Hladké oholenie bez problémov
  • Hladké oholenie bez problémov
  • Hladké oholenie bez problémov
  • Hladké oholenie bez problémov
  • Hladké oholenie bez problémov
  • Hladké oholenie bez problémov
  • Hladké oholenie bez problémov
  • Hladké oholenie bez problémov

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 1000El. holiaci stroj. na sucho aj na mokro, séria 1000

S1133/41

4.6
| (618) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Hladké oholenie bez problémov
Holiaci strojček Philips série 1000 vám poskytuje jednoduché a pohodlné oholenie za dostupnú cenu so samoostriacimi čepeľami PowerCut a úplnej umývateľnosti.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Hladké oholenie bez problémov

  • Čepele PowerCut

  • Otvorenie jediným dotykom

  • Prevádzka na sieť aj bezšnúrovo

Ľahko sa kĺže po pokožke a prináša hladké a rovnomerné oholenie

Ľahko sa kĺže po pokožke a prináša hladké a rovnomerné oholenie

Holiaci strojček Philips prináša hladké a pohodlné oholenie. Jeho 27 čepelí PowerCut zastrihne každý chĺpok tesne nad úrovňou pokožky, takže vždy dosiahnete hladký a rovnomerný výsledok. 

Sleduje obrysy vašej tváre

Sleduje obrysy vašej tváre

Tento holiaci strojček je navrhnutý tak, aby zachovával úzky kontakt s pokožkou, no pritom nespôsobil porezanie. Flexibilné hlavy 4D sa vychyľujú a pohybujú do 4 smerov a zaručujú tak hladké oholenie pri každom použití.

Stačí otvoriť jedným dotykom a vyčistiť

Stačí otvoriť jedným dotykom a vyčistiť

Elektrický holiaci strojček vyčistíte jednoduchým stlačením tlačidla. Stačí otvoriť holiacu hlavu a opláchnuť ju vodou.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

618

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

03/05/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Hladké holenie a vodeodolný

Som spokojný s produktom.zatial je všetko v najlepšom poriadku.urcite ho odporučim i známym.

Výhody

Ľahký,vodeodolný, dlhá výdrž na jedno nabitie

Nevýhody

Žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-04-19

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-04-19

13/01/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

dobre sa s ním holí ,som spokojný ,taký priemer, nenadchne ani neurazí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

13/10/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Holiaci strojček

Tento haliaci strojček ke pomerom k cene úplne výborný. Jedna malá nevýhoda je dĺžka nabíjania. Mal som aj drahšie strojčeky ale jediný rozdiel bol iba v tom, že mali púzdro a prídavné zariadenia, ktoré som aj tak nevyužil.

Výhody

Hladké holenie

Nevýhody

Dĺžka nabíjania

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 1000 S1231/41 El. holiaci stroj. na sucho aj na mokro, séria 1000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 1000 S1231/41 El. holiaci stroj. na sucho aj na mokro, séria 1000

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 