Tento produkt už nie je dostupný
Čepele PowerCut
Otvorenie jediným dotykom
Prevádzka na sieť aj bezšnúrovo
Holiaci strojček Philips prináša hladké a pohodlné oholenie. Jeho 27 čepelí PowerCut zastrihne každý chĺpok tesne nad úrovňou pokožky, takže vždy dosiahnete hladký a rovnomerný výsledok.
Elektrický holiaci strojček vyčistíte jednoduchým stlačením tlačidla. Stačí otvoriť holiacu hlavu a opláchnuť ju vodou.
Použite svoj praktický bezšnúrový holiaci strojček na bezproblémové zastrihávanie. Alebo ho môžete zapojiť do siete na zaistenie spoľahlivého holenia, ak je batéria vybitá.
4.6
z 5
618
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Palinko
03/05/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Hladké holenie a vodeodolný
Som spokojný s produktom.zatial je všetko v najlepšom poriadku.urcite ho odporučim i známym.
Výhody
Ľahký,vodeodolný, dlhá výdrž na jedno nabitie
Nevýhody
Žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2026-04-19
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2026-04-19
lubomir123
13/01/2026
Slovensko
Overený kupujúci
dobre sa s ním holí ,som spokojný ,taký priemer, nenadchne ani neurazí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Kriváň
13/10/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Holiaci strojček
Tento haliaci strojček ke pomerom k cene úplne výborný. Jedna malá nevýhoda je dĺžka nabíjania. Mal som aj drahšie strojčeky ale jediný rozdiel bol iba v tom, že mali púzdro a prídavné zariadenia, ktoré som aj tak nevyužil.
Výhody
Hladké holenie
Nevýhody
Dĺžka nabíjania
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 1000 S1231/41 El. holiaci stroj. na sucho aj na mokro, séria 1000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 1000 S1231/41 El. holiaci stroj. na sucho aj na mokro, séria 1000
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025