Tento produkt už nie je dostupný
Systém čepelí MultiPrecision
Hlavy Flex s otáčaním v piatich smeroch
Presný zastrihávač SmartClick
Rýchlejšie oholenie hustých častí brady vďaka výkonnosti vyššej o 10 % pri aktivácii režimu Turbo.
Získajte rýchle a hladké oholenie. Náš systém čepelí MultiPrecision nadvihne a oholí všetky chĺpky a zostávajúce strnisko a to všetko len niekoľkými ťahmi.
Hlavy Flex s otáčaním v 5 smeroch s 5 nezávislými pohybmi zaisťujú blízky kontakt s pokožkou pre rýchle a hladké oholenie dokonca aj v oblasti krku a čeľuste.
Ocenenia
4.5
z 5
629
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Piaggio
23/08/2020
Slovensko
Philips Shaver series 5000 (5530/06)
Veľmi kvalitné oholenie, po oholení je hladká tvár bez podráždenia. Veľmi sami páči možnosť umývania pod vodou. Aktuálne sa radšej holím s týmto strojčekom ako so žiletkou.
Výhody
tichý chod strojčeka, funkcia turbo, rýchle nabíjanie, kvalita spracovania výrobku
Nevýhody
nie je možné kúpiť novú komplet hlavu, iba samotné frézky, v balení nebol cestovný kožený obal ako pri starších stojčekoch, pri zapojení do siete sa nedá používať
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5530/06 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5530/06 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
čajočka
07/08/2020
Slovensko
prijemne holenie
Holenie je prijemne s dobrym uchopenim v ruke. Kvalita vyrobku s porovnanim ceny je zaruka dobrej kupy.
Výhody
kvalita holenia a tvaru
Nevýhody
neviem o ziadnom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5100/06 Pánsky elektrický holiaci strojček pre suché holenie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5100/06 Pánsky elektrický holiaci strojček pre suché holenie
Pitta
15/11/2018
Slovensko
veľmi dobrý čo do pomeru ceeny ceny a výkonu
som úplne spokojne ako holí , ma turbo otáčky .. smart clean čistí maže , a tekutina (gel ) v ňom pri holení každé 2-3 dni vydrží aj niekoľko mesiacov ( mám už 4 mesiac ) , dostupné su rôzne príslušenstvá kefka na masáž tváre ak ju používate s peelingovým krémom, spolu so zastrihačom chlpov je na nezaplatenie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5572/10 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5572/10 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
O 10 % viac výkonu – v porovnaní bez použitia režimu Turbo