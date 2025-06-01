Zľavy až 38 % pre nedočkavých. Zobraziť
    Beard Trimmer 3000 Series Starostlivosť o bradu s celokovovými čepeľami

    BT3665/15

    Celkové hodnotenie / 5
    Rýchle a presné zastrihávanie. Samoostriace kovové čepele poskytujú lepšiu odolnosť s cieľom zaistiť maximálnu presnosť počas zastrihávania. Navyše vďaka 40 nastaveniam dĺžky získate maximálnu presnosť, ktorú chcete.

    Beard Trimmer 3000 Series Starostlivosť o bradu s celokovovými čepeľami

    Pre rovnomerné a čisté línie

    • Celokovové čepele
    • 40 nastavení dĺžky
    • Presnosť v krokoch po 0,5 mm
    • 100 % vodotesná
    • Prevádzková doba až 80 minút
    Maximálna presnosť a dlhotrvajúci výkon

    Maximálna presnosť a dlhotrvajúci výkon

    Samoostriace kovové čepele poskytujú dodatočnú pevnosť a zaisťujú maximálnu presnosť pri strihaní a zostávajú ostré ako v prvý deň bez potreby mazania. Nekorozívne čepele tiež uľahčujú čistenie.

    Upravte si bradu s presnosťou, ktorú potrebujete

    Upravte si bradu s presnosťou, ktorú potrebujete

    Presný otočný ovládač zastrihávača má 40 nastavení dĺžky v krokoch po 0,5 mm, vďaka čomu si môžete bradu upraviť presne podľa potreby.

    Efektívne a rovnomerné zastrihávanie pre váš ideálny vzhľad

    Efektívne a rovnomerné zastrihávanie pre váš ideálny vzhľad

    Pokročilé hrebeňové nadstavce Lift& Trim zdvíhajú vlasy smerom k čepeli a zachytávajú ich pri každom prechode, čím zabezpečujú efektívne a rovnomerné zastrihávanie.

    Zjednodušte si rutinu vďaka jednoduchému čisteniu

    Zjednodušte si rutinu vďaka jednoduchému čisteniu

    Keďže zastrihávač je na 100 % umývateľný, stačí ho opláchnuť pod tečúcou vodou a môžete pokračovať, čo zjednodušuje starostlivosť o vzhľad.

    Pre väčšiu kontrolu a pohodlie pri zastrihávaní

    Pre väčšiu kontrolu a pohodlie pri zastrihávaní

    Ergonomická rukoväť s 360-stupňovým úchopom Fine Line uľahčuje držanie a manipuláciu so zariadením a poskytuje vám pohodlie a kontrolu, ktoré potrebujete na dokonalý vzhľad.

    Konzistentný výkon od začiatku do konca

    Konzistentný výkon od začiatku do konca

    Naša odolná lítiová batéria poskytuje až 80 minút na výkonné a nepretržité zastrihávanie.

    Majte prehľad o každom zastrihávaní

    Majte prehľad o každom zastrihávaní

    Svetelný indikátor vás informuje o stave batérie a o tom, či je úplne nabitá, takže budete vždy pripravení na ďalšiu úpravu.

    Technické špecifikácie

    • Príslušenstvo

      Vybavenie a vlastnosti
      • USB-A (neobsahuje žiaden adaptér)
      • Čistiaca kefka

    • Príkon

      Typ batérie
      Li-ion
      Prevádzková doba
      80 minút
      Nabíjanie
      • 4 hodiny
      • Nabíjanie cez USB-A (5 V⎓/≥ 1 A)
      Stav batérie
      Indikátor nabíjania
      Použitie
      Bezkáblový

    • Dizajn

      Telo
      Ergonomická rukoväť
      Povrchová úprava
      Louros

    • Servis

      Záruka
      Až 5 rokov*

    • Jednoduché použitie

      Bez potreby údržby
      Nie je potrebný olej na čepele
      Vodotesnosť
      Holenie za mokra aj za sucha

    • Súhrn

      Oblasť tela
      Brada
      Nástroje a príslušenstvo
      3
      Nastavenia dĺžky
      0,5 – 20 mm
      Presné nastavenia
      40
      Riešenie
      Strihať

    • Tvarovacie nástroje

      Zastrihávacia čepeľ
      Samoostriace kovové čepele

    • Hrebeňové nadstavce

      Brada
      • Krátke 0,5 – 10 mm
      • Dlhé 10,5 – 20 mm

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.
