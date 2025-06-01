Beard Trimmer 5000 Strihač brady
Maximálna presnosť s minimálnou námahou
Získajte absolútnu presnosť bez námahy. Zastrihávač zlepšuje a zjednodušuje vašu starostlivosť o zovňajšok vďaka samoostriacim kovovým čepeliam a inovatívnemu zberaču chĺpkov. Navyše technológia BeardSense zvyšuje výkon presne vtedy, keď je to potrebné.
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Beard Trimmer 5000 Strihač brady
Maximálna presnosť s minimálnou námahou Celokovové čepele Presnosť v krokoch po 0,2 mm Technológia BeardSense Zberač chĺpkov Prevádzková doba až 100 minút Maximálna presnosť a dlhotrvajúci výkon
Samoostriace kovové čepele poskytujú dodatočnú pevnosť a zaisťujú maximálnu presnosť pri strihaní a zostávajú ostré ako v prvý deň bez potreby mazania. Nekorozívne čepele tiež uľahčujú čistenie.
Upravte si bradu s presnosťou, ktorú potrebujete
Presný otočný ovládač zastrihávača má 40 nastavení dĺžky v krokoch po 0,2 mm, vďaka čomu si môžete bradu upraviť presne podľa potreby.
Výkonné zastrihávanie aj pri najnáročnejších bradách
Vďaka technológii BeardSense náš zastrihávač 125-krát za sekundu skenuje hustotu vašej brady, aby zvýšil výkon v hustejších oblastiach a poskytol vám správny výkon na dosiahnutie najlepších výsledkov.
Efektívne a rovnomerné zastrihávanie pre váš ideálny vzhľad
Pokročilé hrebeňové nadstavce Lift& Trim zdvíhajú vlasy smerom k čepeli a zachytávajú ich pri každom prechode, čím zabezpečujú efektívne a rovnomerné zastrihávanie.
Zjednodušte si rutinu vďaka jednoduchému čisteniu
Keďže zastrihávač je na 100 % umývateľný, stačí ho opláchnuť pod tečúcou vodou a môžete pokračovať, čo zjednodušuje starostlivosť o vzhľad.
Pre väčšiu kontrolu a pohodlie pri zastrihávaní
Ergonomická rukoväť s 360-stupňovým úchopom Fine Line uľahčuje držanie a manipuláciu so zariadením a poskytuje vám pohodlie a kontrolu, ktoré potrebujete na dokonalý vzhľad.
Pohodlné nabíjanie a skladovanie.
Stojan umožňuje pohodlné nabíjanie a uloženie vášho zariadenia, takže je vždy pripravené na použitie.
Konzistentný výkon od začiatku do konca
Naša odolná lítiová batéria poskytuje až 100 minút prevádzky s možnosťou 5-minútového rýchleho nabíjania**, čo zaručuje výkonné a nepretržité zastrihávanie.
Majte prehľad o každom zastrihávaní
Svetelný indikátor vás informuje o stave batérie a o tom, či je úplne nabitá, takže budete vždy pripravení na ďalšiu úpravu.
Navrhnutý tak, aby zachytával chĺpky počas zastrihávania
Náš inovatívny zberač chĺpkov efektívne zachytáva až 80 % zastrihnutých chĺpkov*, vďaka čomu je zastrihávanie menej namáhavé.
Príslušenstvo
Vybavenie a vlastnosti Cestovanie a skladovanie
Mäkké puzdro
Príkon
Typ batérie
Li-ion Prevádzková doba
100-minútová Nabíjanie Stav batérie
Indikátor nabíjania Použitie
S káblom a bez kábla
Dizajn
Telo
Ergonomická rukoväť Povrchová úprava
Tmavá čierna
Servis
Záruka
Až 5 rokov***
Jednoduché použitie
Bez potreby údržby
Nie je potrebný olej na čepele Vodotesnosť
Holenie za mokra aj za sucha
Súhrn
Oblasť tela
Brada Nástroje a príslušenstvo
6 Nastavenia dĺžky
0,4 – 20 mm Presné nastavenia
40 Riešenie
Strihať Technológie
BeardSense
Tvarovacie nástroje
Zastrihávacia čepeľ
Samoostriace kovové čepele
Hrebeňové nadstavce
Brada
Krátke 0,4 – 10 mm
Dlhé 10,4 – 20 mm
Na základe priemerného subjektívneho hodnotenia spotrebiteľského testu, do ktorého sa zapojilo 76 používateľov *Možnosť rýchleho nabíjania poskytuje dostatok energie na jedno zastrihávanie **2 roky + 3 roky záruka pri registrácii do 90 dní na stránke Philips.com
