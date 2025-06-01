Zľavy až 38 % pre nedočkavých. Zobraziť
    Beard Trimmer 5000 Strihač brady

    BT5780/15

    Maximálna presnosť s minimálnou námahou

    Získajte absolútnu presnosť bez námahy. Zastrihávač zlepšuje a zjednodušuje vašu starostlivosť o zovňajšok vďaka samoostriacim kovovým čepeliam a inovatívnemu zberaču chĺpkov. Navyše technológia BeardSense zvyšuje výkon presne vtedy, keď je to potrebné.

    Beard Trimmer 5000 Strihač brady

    Maximálna presnosť s minimálnou námahou

    • Celokovové čepele
    • Presnosť v krokoch po 0,2 mm
    • Technológia BeardSense
    • Zberač chĺpkov
    • Prevádzková doba až 100 minút
    Maximálna presnosť a dlhotrvajúci výkon

    Maximálna presnosť a dlhotrvajúci výkon

    Samoostriace kovové čepele poskytujú dodatočnú pevnosť a zaisťujú maximálnu presnosť pri strihaní a zostávajú ostré ako v prvý deň bez potreby mazania. Nekorozívne čepele tiež uľahčujú čistenie.

    Upravte si bradu s presnosťou, ktorú potrebujete

    Upravte si bradu s presnosťou, ktorú potrebujete

    Presný otočný ovládač zastrihávača má 40 nastavení dĺžky v krokoch po 0,2 mm, vďaka čomu si môžete bradu upraviť presne podľa potreby.

    Výkonné zastrihávanie aj pri najnáročnejších bradách

    Výkonné zastrihávanie aj pri najnáročnejších bradách

    Vďaka technológii BeardSense náš zastrihávač 125-krát za sekundu skenuje hustotu vašej brady, aby zvýšil výkon v hustejších oblastiach a poskytol vám správny výkon na dosiahnutie najlepších výsledkov.

    Efektívne a rovnomerné zastrihávanie pre váš ideálny vzhľad

    Efektívne a rovnomerné zastrihávanie pre váš ideálny vzhľad

    Pokročilé hrebeňové nadstavce Lift& Trim zdvíhajú vlasy smerom k čepeli a zachytávajú ich pri každom prechode, čím zabezpečujú efektívne a rovnomerné zastrihávanie.

    Zjednodušte si rutinu vďaka jednoduchému čisteniu

    Zjednodušte si rutinu vďaka jednoduchému čisteniu

    Keďže zastrihávač je na 100 % umývateľný, stačí ho opláchnuť pod tečúcou vodou a môžete pokračovať, čo zjednodušuje starostlivosť o vzhľad.

    Pre väčšiu kontrolu a pohodlie pri zastrihávaní

    Pre väčšiu kontrolu a pohodlie pri zastrihávaní

    Ergonomická rukoväť s 360-stupňovým úchopom Fine Line uľahčuje držanie a manipuláciu so zariadením a poskytuje vám pohodlie a kontrolu, ktoré potrebujete na dokonalý vzhľad.

    Pohodlné nabíjanie a skladovanie.

    Pohodlné nabíjanie a skladovanie.

    Stojan umožňuje pohodlné nabíjanie a uloženie vášho zariadenia, takže je vždy pripravené na použitie.

    Konzistentný výkon od začiatku do konca

    Konzistentný výkon od začiatku do konca

    Naša odolná lítiová batéria poskytuje až 100 minút prevádzky s možnosťou 5-minútového rýchleho nabíjania**, čo zaručuje výkonné a nepretržité zastrihávanie.

    Majte prehľad o každom zastrihávaní

    Majte prehľad o každom zastrihávaní

    Svetelný indikátor vás informuje o stave batérie a o tom, či je úplne nabitá, takže budete vždy pripravení na ďalšiu úpravu.

    Navrhnutý tak, aby zachytával chĺpky počas zastrihávania

    Náš inovatívny zberač chĺpkov efektívne zachytáva až 80 % zastrihnutých chĺpkov*, vďaka čomu je zastrihávanie menej namáhavé.

    Technické špecifikácie

    • Príslušenstvo

      Vybavenie a vlastnosti
      • Zberač chĺpkov
      • Čistiaca kefka
      • USB-A (neobsahuje žiaden adaptér)
      • Stojan na nabíjanie
      Cestovanie a skladovanie
      Mäkké puzdro

    • Príkon

      Typ batérie
      Li-ion
      Prevádzková doba
      100-minútová
      Nabíjanie
      • 1-hodinová
      • Rýchle 5-minútové nabíjanie
      • Nabíjanie cez USB-A (5 V⎓/≥ 1 A)
      Stav batérie
      Indikátor nabíjania
      Použitie
      S káblom a bez kábla

    • Dizajn

      Telo
      Ergonomická rukoväť
      Povrchová úprava
      Tmavá čierna

    • Servis

      Záruka
      Až 5 rokov***

    • Jednoduché použitie

      Bez potreby údržby
      Nie je potrebný olej na čepele
      Vodotesnosť
      Holenie za mokra aj za sucha

    • Súhrn

      Oblasť tela
      Brada
      Nástroje a príslušenstvo
      6
      Nastavenia dĺžky
      0,4 – 20 mm
      Presné nastavenia
      40
      Riešenie
      Strihať
      Technológie
      BeardSense

    • Tvarovacie nástroje

      Zastrihávacia čepeľ
      Samoostriace kovové čepele

    • Hrebeňové nadstavce

      Brada
      • Krátke 0,4 – 10 mm
      • Dlhé 10,4 – 20 mm

    Badge-D2C

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.

    • Na základe priemerného subjektívneho hodnotenia spotrebiteľského testu, do ktorého sa zapojilo 76 používateľov
    • *Možnosť rýchleho nabíjania poskytuje dostatok energie na jedno zastrihávanie
    • **2 roky + 3 roky záruka pri registrácii do 90 dní na stránke Philips.com

    Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.