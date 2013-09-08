Tento produkt už nie je dostupný
Zaručene hladké oholenie
Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a znova získajte 100 % výkon.
Lift & Cut
3 hlavy
Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.
Strojček Philips má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj najkratšieho strniska.
5.0
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Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Vitásek
08/09/2013
Česká republika
Tento strojek je výborný
Tento strojek používám už asi pět let a je výborný. Akumulátor zatím drží dobře a jediná investice byla do holicích frézek. Ale ty se po čase musí měnit všude. Holí pěkně, rychle a hladce. Údržba je snadná a rychlá. Stačí propláchnout vodou.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ6/50 holicí hlavy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ6/50 holicí hlavy