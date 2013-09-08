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Tento produkt už nie je dostupný

holiace hlavy

HQ6/50

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Zaručene hladké oholenie

Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a znova získajte 100 % výkon.

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Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Zaručene hladké oholenie

  • Lift & Cut

  • 3 hlavy

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.

Precízny strihací systém

Precízny strihací systém

Strojček Philips má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj najkratšieho strniska.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento strojek je výborný

Tento strojek používám už asi pět let a je výborný. Akumulátor zatím drží dobře a jediná investice byla do holicích frézek. Ale ty se po čase musí měnit všude. Holí pěkně, rychle a hladce. Údržba je snadná a rychlá. Stačí propláchnout vodou.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ6/50 holicí hlavy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ6/50 holicí hlavy

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