VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Pohodlné a hladké
  • Pohodlné a hladké
  • Pohodlné a hladké
  • Pohodlné a hladké

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000Elektrický holiaci strojček

HQ7100/16

Pohodlné a hladké
Elektrický holiaci strojček Philips HQ7100 je vybavený jedinečným presným strihacím systémom Precision Cutting. Má ultra tenké holiace hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a otvormi, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj toho najkratšieho strniska.
Zobraziť všetky výhody
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Oholí aj najkratšie fúzy

Pohodlné a hladké

Pružinou vysúvaný zastrihávač

Pružinou vysúvaný zastrihávač

Pružinou vysúvaný zastrihávač plnej šírky je perfektný pre holenie bokombrád a fúzov.

Technológia Super Lift & Cut

Technológia Super Lift & Cut

Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 