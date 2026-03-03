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HQ7240/16
Systém dvojitých čepelí: prvá čepeľ fúz nadvihne, druhá čepeľ ho oholí pre komfortné hladké oholenie.
Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.
Pružinou vysúvaný zastrihávač plnej šírky je perfektný pre holenie bokombrád a fúzov.
Hodnotenie
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025