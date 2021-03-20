Tento produkt už nie je dostupný
Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.
Vodeodolný holiaci strojček Philips sa dá jednoducho opláchnuť pod vodou.
Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.
5.0
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1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
St.Rob
20/03/2021
Magyarország
Hoszzútávú befektetés
Mikor megvettem, nem volt olcsó. Ez volt az első Philips borotvám. 2004 körül vettem. Egyszer cseréltem benne akkut, mert 11 év után tönkrement. Most hogy a második is megadta magát, gondoltam, új borotvát veszek. Ennek tartozok annyival, hogy a gyártó oldalán megemlékezek megbízható kitartó működéséről. Még menthető lenne, de inkább pihenni küldöm, sokat dolgozott már. Azért regisztráltam, hogy ezt leírhassam!
Výhody
Vízhatlan minőségi készülék. Megbízható működés, kímélő borotrválás, strapabíró kivitel. Töltés alatt is használható. Az új akkuval egy hónapig is bírta napi használat mellett.
Nevýhody
15 év alatt semmi hiba. 1 akku, sok penge csere. Most esedéke lelenne ismét akkut, pengéket cserélni, és egy leejtés miatt a penge rögzítő is cserés. Ezen felül a töltő vezeték szigetelése málik szét, és a bekapcsoló körüli gumi öregedett el. Mindez kb 16 év aután.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7290/16 Elektromos borotva
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7290/16 Elektromos borotva
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025