Tento produkt už nie je dostupný
Verzia s napájaním zo siete
Pružinou vysúvaný zastrihávač plnej šírky je perfektný pre holenie bokombrád a fúzov.
Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.
Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Pilát
16/03/2014
Česká republika
Dobrý kup.
Sloužil nám se synem tři roky, velice spolehlivý a levný výrobek.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek
Zbych31
10/06/2014
Polska
Swietna golarka, polecam
Bateria bardzo długo trzyma, jest poręczna, świetnie goli, łatwa w utrzymaniu czystość, mały minus za trymer do strzyżenia dłuższych włosów - ma mniejszą sprawność
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025