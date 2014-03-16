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Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000Elektrický holiaci strojček

HQ7300/16

4.5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pohodlné a hladké
Tento úplne umývateľný holiaci strojček môžete po každom použití opláchnuť priamo pod tečúcou vodou. Každý deň sa tak môžete spoľahnúť na pohodlné a hladké oholenie.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Oholí aj najkratšie fúzy

Pohodlné a hladké

  • Verzia s napájaním zo siete

Pružinou vysúvaný zastrihávač

Pružinou vysúvaný zastrihávač

Pružinou vysúvaný zastrihávač plnej šírky je perfektný pre holenie bokombrád a fúzov.

Technológia Super Lift & Cut

Technológia Super Lift & Cut

Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

16/03/2014

Česká republika

Česká republika

Dobrý kup.

Sloužil nám se synem tři roky, velice spolehlivý a levný výrobek.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek

10/06/2014

Polska

Polska

Swietna golarka, polecam

Bateria bardzo długo trzyma, jest poręczna, świetnie goli, łatwa w utrzymaniu czystość, mały minus za trymer do strzyżenia dłuższych włosów - ma mniejszą sprawność

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 