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Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000Elektrický holiaci strojček

HQ7310/16

4.8
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pohodlné a hladké
Tento úplne umývateľný holiaci strojček Philips môžete po každom použití opláchnuť priamo pod tečúcou vodou. Každý deň sa tak môžete spoľahnúť na pohodlné a hladké oholenie.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Oholí aj najkratšie fúzy

Pohodlné a hladké

Pružinou vysúvaný zastrihávač

Pružinou vysúvaný zastrihávač

Pružinou vysúvaný zastrihávač plnej šírky je perfektný pre holenie bokombrád a fúzov.

Technológia Super Lift & Cut

Technológia Super Lift & Cut

Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

28/10/2018

Polska

Polska

Niedroga i skuteczna

Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

28/10/2018

Polska

Polska

Niedroga i skuteczna

Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

05/08/2014

Polska

Polska

Rewelacyjna

Jestem bardzo zadowolony. Jadę samochodem i używam maszynki :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 