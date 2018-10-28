Tento produkt už nie je dostupný
Pružinou vysúvaný zastrihávač plnej šírky je perfektný pre holenie bokombrád a fúzov.
Dvojčepeľový holiaci systém tohto elektrického holiaceho strojčeka nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.
Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku.
4.8
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
zbynio
28/10/2018
Polska
Niedroga i skuteczna
Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Tomek3333
28/10/2018
Polska
Niedroga i skuteczna
Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Ikarus260
05/08/2014
Polska
Rewelacyjna
Jestem bardzo zadowolony. Jadę samochodem i używam maszynki :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025