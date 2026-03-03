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Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000Elektrický holiaci strojček

HQ7390/17

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„Môj život, to sú každodenné preteky a potrebujem ten najlepší podporný tím, aký sa dá nájsť - moja posádka v depe a môj holiaci strojček značky Philips doma. To zaručí, že sa každé ráno umiestnim na vedúcom mieste.“ Nico Rosberg, pilot Formuly 1, AT&T Williams.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Oholí aj najkratšie fúzy

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  • Dizajn AT&T Williams

Navrhnuté v blízkej spolupráci s AT&T Williams

Táto verzia jedinečného holiaceho strojčeka Formula 1 bola navrhnutá v spolupráci s tímom AT&T Williams.

Precízny strihací systém

Precízny strihací systém

Strojček Philips má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj najkratšieho strniska.

Komfortné holiace hlavy

Komfortné holiace hlavy

Profil týchto holiacich hláv Philips prispôsobený pokožke umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pre pohodlné oholenie.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 