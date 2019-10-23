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Tento produkt už nie je dostupný

NIVEAholiace hlavy

HS85/44

1

| (1) Recenzia

Zaručene hladké oholenie

Každý rok prekonajú čepele vášho strojčeka Philips vzdialenosť rovnajúcu sa výstupu na vrchol Mount Everestu... 49-krát! Po takom výkone sa opotrebujú aj tie najlepšie materiály. Udržujte špičkový výkon svojho holiaceho strojčeka – vymieňajte holiace hlavy každý rok.

Zobraziť všetky výhody

Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každých 12 mesiacov

Zaručene hladké oholenie

  • s náhradnou kazetou

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.

Systém Flex Tracker

Systém Flex Tracker

Systém Flex Tracker automaticky sleduje krivky vašej tváre a pomáha chrániť pred podráždením pokožky.

Klzné krúžky

Klzné krúžky

Holiace hlavy obsahujú jedinečné klzné krúžky, ktoré pomáhajú holiacemu strojčeku v hladkom pohybe po tvári.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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1.0

z 5

1

Recenzia

5
4
3
2

23/10/2019

Česká republika

Česká republika

náhradní díly jsou problém

nehorazni ceny nahradnich dilu, kdyz je sezenete a nejdrazsi jsou prave na www.philips.cz

Táto recenzia bola vytvorená pre HS85/40 holicí hlavy

Táto recenzia bola vytvorená pre HS85/40 holicí hlavy

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