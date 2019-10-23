Tento produkt už nie je dostupný
HS85/44
Zaručene hladké oholenie
Každý rok prekonajú čepele vášho strojčeka Philips vzdialenosť rovnajúcu sa výstupu na vrchol Mount Everestu... 49-krát! Po takom výkone sa opotrebujú aj tie najlepšie materiály. Udržujte špičkový výkon svojho holiaceho strojčeka – vymieňajte holiace hlavy každý rok.
s náhradnou kazetou
Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.
Systém Flex Tracker automaticky sleduje krivky vašej tváre a pomáha chrániť pred podráždením pokožky.
Holiace hlavy obsahujú jedinečné klzné krúžky, ktoré pomáhajú holiacemu strojčeku v hladkom pohybe po tvári.
1.0
z 5
1
Recenzia
Jode
23/10/2019
Česká republika
náhradní díly jsou problém
nehorazni ceny nahradnich dilu, kdyz je sezenete a nejdrazsi jsou prave na www.philips.cz
Táto recenzia bola vytvorená pre HS85/40 holicí hlavy
Táto recenzia bola vytvorená pre HS85/40 holicí hlavy