Tento produkt už nie je dostupný
Super Lift&Cut
Flexibilné hlavy
Vyše 40 minút činnosti bez pripojenia do siete umožní 14 oholení. Úplné nabitie dosiahne už za 8 hodín – vždy plne k dispozícii
Dvojčepeľový systém zabudovaný do nášho elektrického holiaceho strojčeka zdvíha chĺpky a umožňuje pohodlné a hladké oholenie pod úroveň pokožky
Holiaci strojček sa automaticky prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku pre hladšie oholenie
4.5
z 5
335
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Mik88
19/05/2020
Česká republika
Dokonalý holící strojek
Holící strojek se přizpůsobí tvarům tváře a vůbec ji nepodráždí.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
ZdeLi
18/05/2020
Česká republika
Výborně holí
Výborně holí i tvrdé vousy. Frézky vydrží rok, než je nutná výměna. Snadno se čistí.
Výhody
Trvanlivost fréz
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Zdeněk 68
16/05/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Pěkné hladké oholení
Na 1 nabití vydrží tak na 3-4 holení. Dobře padne do ruky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025