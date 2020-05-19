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  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
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  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000Elektrický strojček na suché holenie

PT723/16

4.5
| (335) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
ComfortCut
S holiacim strojčekom Philips PowerTouch vždy rýchlo preletíte svojou rannou rutinou. Stačí ho zapojiť a budete mať stále dostatok energie. Čepele ComfortCut vám zaručia pohodlnejšie holenie. S holiacim strojčekom PowerTouch bude ranné holenie vždy hračkou.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Pohodlné a rýchle oholenie

ComfortCut

  • Flexibilné hlavy ComfortCut

  • 45 min bezšn. použitia/8 hod. nabíjania

Čepele ComfortCut sa jemne kĺžu pre hladké a jemné oholenie.

Čepele ComfortCut sa jemne kĺžu pre hladké a jemné oholenie.

Čepele ComfortCut majú zaoblené hrany, ktoré sa hladko kĺžu po pokožke, vďaka čomu vždy pohodlne dosiahnete hladké oholenie.

Flex & Float sa prispôsobia tvári a krku

Flex & Float sa prispôsobia tvári a krku

Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku pre hladšie oholenie.

45+ minút holenia, 8 hodín nabíjania

45+ minút holenia, 8 hodín nabíjania

Úsporná a výkonná lítium-iónová batéria prináša dlhší výkon na jedno nabitie. Po 8 hodinách nabíjania poskytuje 45 a viac minút na holenie, čo je približne 15 oholení. Zapojte ju na 3 minúty a budete mať dostatok energie na jedno oholenie.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

335

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Dokonalý holící strojek

Holící strojek se přizpůsobí tvarům tváře a vůbec ji nepodráždí.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výborně holí

Výborně holí i tvrdé vousy. Frézky vydrží rok, než je nutná výměna. Snadno se čistí.

Výhody

Trvanlivost fréz

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

16/05/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Pěkné hladké oholení

Na 1 nabití vydrží tak na 3-4 holení. Dobře padne do ruky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 