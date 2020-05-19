Tento produkt už nie je dostupný
Flexibilné hlavy ComfortCut
45 min bezšn. použitia/8 hod. nabíjania
Čepele ComfortCut majú zaoblené hrany, ktoré sa hladko kĺžu po pokožke, vďaka čomu vždy pohodlne dosiahnete hladké oholenie.
Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku pre hladšie oholenie.
Úsporná a výkonná lítium-iónová batéria prináša dlhší výkon na jedno nabitie. Po 8 hodinách nabíjania poskytuje 45 a viac minút na holenie, čo je približne 15 oholení. Zapojte ju na 3 minúty a budete mať dostatok energie na jedno oholenie.
4.5
z 5
335
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Mik88
19/05/2020
Česká republika
Dokonalý holící strojek
Holící strojek se přizpůsobí tvarům tváře a vůbec ji nepodráždí.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
ZdeLi
18/05/2020
Česká republika
Výborně holí
Výborně holí i tvrdé vousy. Frézky vydrží rok, než je nutná výměna. Snadno se čistí.
Výhody
Trvanlivost fréz
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Zdeněk 68
16/05/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Pěkné hladké oholení
Na 1 nabití vydrží tak na 3-4 holení. Dobře padne do ruky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025