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  • Hladšie a čistejšie oholenie
  • Hladšie a čistejšie oholenie
  • Hladšie a čistejšie oholenie
  • Hladšie a čistejšie oholenie
  • Hladšie a čistejšie oholenie
  • Hladšie a čistejšie oholenie
  • Hladšie a čistejšie oholenie
  • Hladšie a čistejšie oholenie
  • Hladšie a čistejšie oholenie
  • Hladšie a čistejšie oholenie
  • Hladšie a čistejšie oholenie
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  • Hladšie a čistejšie oholenie
  • Hladšie a čistejšie oholenie
  • Hladšie a čistejšie oholenie
  • Hladšie a čistejšie oholenie
  • Hladšie a čistejšie oholenie
  • Hladšie a čistejšie oholenie
  • Hladšie a čistejšie oholenie
  • Hladšie a čistejšie oholenie
  • Hladšie a čistejšie oholenie
  • Hladšie a čistejšie oholenie

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000Elektrický strojček na suché holenie

PT730/16

4.5
| (335) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Hladšie a čistejšie oholenie
Nový elektrický holiaci strojček Philips PowerTouch vám pri rannom holení dodá potrebnú energiu. Vydrží dlhšie, je plne umývateľný a poskytuje holiaci výkon technológie DualPrecision, vďaka čomu rýchlo zvládnete svoju rannú rutinu.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Hladšie a čistejšie oholenie

  • Čepele DualPrecision

  • Flexibilné hlavy

Vyše 40 minút holenia bez pripojenia do siete, 8 hodín nabíjania

Vyše 40 minút holenia bez pripojenia do siete, 8 hodín nabíjania

Vyše 40 minút činnosti bez pripojenia do siete umožní 14 oholení. Úplné nabitie dosiahne už za 8 hodín – vždy plne k dispozícii

Systém Super Lift & Cut umožňuje pohodlné a hladké oholenie

Systém Super Lift & Cut umožňuje pohodlné a hladké oholenie

Dvojčepeľový systém zabudovaný do nášho elektrického holiaceho strojčeka zdvíha chĺpky a umožňuje pohodlné a hladké oholenie pod úroveň pokožky

Dynamické kopírovanie kontúr sa prispôsobí krivkám tváre a krku

Dynamické kopírovanie kontúr sa prispôsobí krivkám tváre a krku

Holiaci strojček sa automaticky prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku pre hladšie oholenie

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.5

z 5

335

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Dokonalý holící strojek

Holící strojek se přizpůsobí tvarům tváře a vůbec ji nepodráždí.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výborně holí

Výborně holí i tvrdé vousy. Frézky vydrží rok, než je nutná výměna. Snadno se čistí.

Výhody

Trvanlivost fréz

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

16/05/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Pěkné hladké oholení

Na 1 nabití vydrží tak na 3-4 holení. Dobře padne do ruky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 