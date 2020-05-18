Tento produkt už nie je dostupný
Jednoduché vytvorenie dokonalej 3-dňovej brady
Upravte si bradu presne podľa svojich predstáv pomocou tohto zastrihávača brady a strniska. Umožní vám dosiahnuť presnú dĺžku od 0,5 mm až do 10 mm.
s presnosťou nastavenia 0,5 mm
Špičkové titánové čepele
1 h nabíjania/90 min bezšnúr. použitia
Otočením kolieska nastavte a uzamknite požadované nastavenie dĺžky: od 3-dňovej brady s dĺžkou 0,5 mm až po pestovanú 10 mm bradu, s presnosťou na 0,5 mm.
Špičkové titánové čepele zaručujú vynikajúci výkon pri strihaní a dlhodobú ostrosť
Nastavte zastrihávač do najnižšej polohy a vytvorte dokonalé strnisko, dlhé presne 0,5 mm.
4.8
z 5
25
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Rob111
18/05/2020
Česká republika
Kvalitni
Jednoduché ovládání kvalitní holení Vhodný při cestování
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
Dátum použitia 2019-05-18
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
Dátum použitia 2019-05-18
PBCH
16/07/2018
Česká republika
Mým potřebám naprosto vyhovuje.
Zatím používám cca měsíc, ale jsem spokojen. Zastřihovač má jak vlastní akumulátor, tak je možné jej používat i za sítě. Netahá vousy.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
JRyšica
21/03/2018
Česká republika
Skvělý zastřihovač, výborný pměr cena - výkon!
Po dlouhém vybírání jsem zvolil tento produkt a jsem maximálně spokojen! Doporučuji!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Zastřihovač vousů