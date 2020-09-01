Tento produkt už nie je dostupný
Systém čepelí CloseCut
Hlavy Flex so štyrmi smermi pohybu
Výklopný zastrihávač
Ohoľte sa bez námahy. Naše odolné čepele CloseCut sa pri každom použití automaticky ostria.
Hlavy Flex so 4 nezávislými smermi pohybu sa prispôsobia každej krivke vašej tváre, vďaka čomu jednoducho oholíte dokonca aj krk a sánku.
Vychutnajte si dlhšie holenie po každom nabití. Váš holiaci strojček bude vďaka našej silnej a efektívnej lítium-iónovej batérii rovnako výkonný po celé roky.
4.6
z 5
113
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
treisina
01/09/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek velmi dobře holí
Tento holící strojek výborně holí. Měl jsem již několik holících strojků, ale takto hladce jsem nikdy nebyl oholen.
Výhody
skvělý holící strojek za přijatelnou cenu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 1000 S1520/04 Holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 1000 S1520/04 Holicí strojek pro suché holení
04/08/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Holící strojek Philips Shaver series 1000
Jednoduché ovládání, lehký, plně funkční i pro dlouhé vousy, zastřihovač. Pěkný na pohled, bezporuchový, dlouhá životnost
Výhody
Lehkost, polně výkonný, pěkný vzhled
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 1000 S1520/41 Holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 1000 S1520/41 Holicí strojek pro suché holení
vrchní
13/05/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Rozhodně Philips
Frézičkové holící strojky Philips používám přes 30 let a potřeba obměny byla na pořadu dne. Tento jsem si koupil vyloženě pro domácí použití a proto jsem zvolil napájení ze sítě i kvůli tomu že je lehký, mnohem lehčí než akumulátorové strojky. Předně se skvěle drží. Design tvaru a následně úchopu je dokonalý. Co mně zaujalo je že Philips vrátil výrobu holících strojků do Evropy a i tento základní model je vyroben v Holandsku. Co je ale změnou, nebo alespoň pro mně je skutečnost že napájecí kabel už není flexibilní (telefonní kabel) ale je rovný. Délkou je zřejmě stejný jako flexibilní. Kabel se upevňuje do vstupu na spodku strojku celkem snadno a má i jemnou aretaci čímž nedojde k vytržení. Zvolil jsem variantu se zastřihovačem, i když ho nepoužívám často občas se hodí, vyklopení i zavření je snadné a stříhá dobře. Samotné holení je pro mně velkou změnou k lepšímu. Dosud jsem používal dvou frézkové strojky HG342, HQ242 a jiné. Mám dojem že frézičky mají nižší otáčky ale protože (víc hlav víc umí) holení je snadnější a rychlejší. Výsledek je ale stejný jako u předešlých strojků dokonalé oholení. Jsem zvyklý holit se jednou až dvakrát týdně. Strojek ovšem umí oholit i měsíční vousy což jsem už zkusil a i když pomaleji tak ale zvládne to v pohodě. 4směrný výkyv hlavy je skvělý. Čištění a údržba jde snadno celá hlavy je snadno vyklopitelná a dá se poté i úplně sundat. Prostor pod frézičkami je celkem velký takže se nemusí strojek čistit po každém oholení. Celkově hodnotím tento strojek jako skvělý i když je základní mým požadavkům vyhovuje. Do budoucna plánuju zkusit strojek na mokré holení a jak jinak bude to určitě Philips.
Výhody
Velmi lehký, skvěle se drží, skvěle holí a vím že dlouho vydrží
Nevýhody
Vyloženou nevýhodu žádnou nemá, koupil jsem přesně ten co jsem potřeboval. Určitou změnou je rovný napájecí kabel oproti flexibilnímu na který jsem si za 30 let už zvykl.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 1000 S1110/04 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 1000 S1110/04 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
V porovnaní so základnými modelmi fóliových a rotačných holiacich strojčekov najpredávanejších značiek