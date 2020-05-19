Tento produkt už nie je dostupný
Systém čepelí ComfortCut
Hlavy Flex so štyrmi smermi pohybu
Vrátane zastrihávača chĺpkov v nose
Doprajte si pohodlné holenie nasucho. Náš systém čepelí ComfortCut s hlavami so zaobleným profilom jemne kĺže po pokožke a zároveň ju chráni pred poškriabaním a rankami.
Hlavy Flex so 4 nezávislými smermi pohybu sa prispôsobia každej krivke vašej tváre, vďaka čomu jednoducho oholíte dokonca aj krk a sánku.
Vychutnajte si dlhšie holenie po každom nabití. Váš holiaci strojček bude vďaka našej silnej a efektívnej lítium-iónovej batérii rovnako výkonný po celé roky.
4.5
z 5
335
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Mik88
19/05/2020
Česká republika
Dokonalý holící strojek
Holící strojek se přizpůsobí tvarům tváře a vůbec ji nepodráždí.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
ZdeLi
18/05/2020
Česká republika
Výborně holí
Výborně holí i tvrdé vousy. Frézky vydrží rok, než je nutná výměna. Snadno se čistí.
Výhody
Trvanlivost fréz
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Zdeněk 68
16/05/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Pěkné hladké oholení
Na 1 nabití vydrží tak na 3-4 holení. Dobře padne do ruky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025