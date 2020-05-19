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  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 3000Elektrický strojček na suché holenie

S3110/41

4.5
| (335) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Pohodlné, jednoduché holenie
Holiaci strojček Shaver Series 3000 vám poskytne jednoduché a pohodlné oholenie pre väčší komfort za dostupnú cenu. Hlavy Flex so štyrmi smermi pohybu spolu so systémom čepelí ComfortCut zaručia hladké výsledky.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Pohodlné a hladké

Pohodlné, jednoduché holenie

  • Systém čepelí ComfortCut

  • Hlavy Flex so štyrmi smermi pohybu

  • Vrátane zastrihávača chĺpkov v nose

Zaoblené okraje sa hladko pohybujú po pokožke pre ochranu pri holení

Zaoblené okraje sa hladko pohybujú po pokožke pre ochranu pri holení

Doprajte si pohodlné holenie nasucho. Náš systém čepelí ComfortCut s hlavami so zaobleným profilom jemne kĺže po pokožke a zároveň ju chráni pred poškriabaním a rankami.

Hlavy sa ohýbajú v 4 smeroch pre jednoduché oholenie každej krivky

Hlavy sa ohýbajú v 4 smeroch pre jednoduché oholenie každej krivky

Hlavy Flex so 4 nezávislými smermi pohybu sa prispôsobia každej krivke vašej tváre, vďaka čomu jednoducho oholíte dokonca aj krk a sánku.

Konzistentný maximálny výkon celé roky

Konzistentný maximálny výkon celé roky

Vychutnajte si dlhšie holenie po každom nabití. Váš holiaci strojček bude vďaka našej silnej a efektívnej lítium-iónovej batérii rovnako výkonný po celé roky.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.5

z 5

335

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Dokonalý holící strojek

Holící strojek se přizpůsobí tvarům tváře a vůbec ji nepodráždí.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výborně holí

Výborně holí i tvrdé vousy. Frézky vydrží rok, než je nutná výměna. Snadno se čistí.

Výhody

Trvanlivost fréz

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

16/05/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Pěkné hladké oholení

Na 1 nabití vydrží tak na 3-4 holení. Dobře padne do ruky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 